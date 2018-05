Nincs edzőkérdés a Lokinál

Érdekes hír látott napvilágot szerdán este: állítólag a Loki érdeklődik a DVTK-tól áprilisban menesztett vezetőedző, Bódog Tamás iránt. A Nemzeti Sport Online viszont úgy tudja, a DVSC ugyan valóban érdeklődött, de még akkor, amikor tavaly, az utolsó forduló előtt a portugál Leonel Pontest és edzői stábját elküldték. A portál szerint a 47 éves szakember neve a Vasasnál is szóba került, kérdés, az angyalföldiek miként zárják az idényt, sikerül-e kivívniuk a bennmaradást a hétvégi, utolsó fordulóban.

Itthon akar dolgozni

Debrecenről hallott? Akkor többet tud mint én – felelte Bódog. – Más csapatokról is hallottam, melyek érdeklődnek irántam. Az a helyzet, hogy jelen pillanatban Nyugat-Európában pályaedzőként tudnék dolgozni – s erre lenne is lehetőségem –, de én vezetőedző szeretnék lenni, és erre Magyarországon van most a legnagyobb esélyem. Több mint valószínű, hogy itt fogok kikötni, persze bármilyen csapatot én sem szeretnék elvállalni” – idézi az nso.hu Bódog Tamást, aki továbbra is itthon szeretne bizonyítani.

„Megmondom őszintén, azért jöttem haza Magyarországra, hogy itt valamit letegyek az asztalra egy csapat élén. A Bundesligába csak úgy lehet visszakerülni, ha sikert érek el, márpedig a diósgyőri munka vége nem nevezhető sikertörténetnek. Hiába mondták többen, hogy jól dolgoztam, ez a kutyát sem érdekli, csak az, ha eredményt tudok felmutatni” – tette hozzá az edző. Bódog elmondása szerint menedzserénél már voltak érdeklődők, de tárgyalásig még egyik csapattal sem jutott el.

Nincs napirenden

Ami a Debrecent illeti, Herczeg András és szakmai stábjának szerződése jövő nyárig él, vagyis semmi sem indokolja a váltást a hajdúságiak kispadján.

A Napló megkereste a DVSC cégvezetőjét, Róka Gézát. – Nincs napirenden az edzőkérdés a klubnál – fogalmazott Róka.

A Loki szombaton Újpesten zárja a bajnokságot, és jó esélyük van a piros-fehéreknek arra, hogy nemzetközi porondon való szereplésre jogosító helyen végezzenek.

HBN

