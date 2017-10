Nincs arról szó, hogy a Ferencváros szemet vetett volna Varga Kevinre

Nem túlzás azt állítani, berobbant az NB I-be az őszi szezon eddig meccsei során Varga Kevin, a DVSC labdarúgó csapatának szélső középpályása. A 21 esztendős labdarúgó élete első meccsén – kitűnő játéka mellett – mindjárt gólt rúgott a Vasasnak, majd a a Diósgyőr és a Puskás Akadémia ellen is betalált.

Jól érzi itt magát

Ezek után nem is olyan nagy csoda, hogy az egyik, a Fradihoz közel álló portál „úgy tudja”, Varga iránt érdeklődik a fővárosi gárda.

– Semmiféle megkeresésről nem tudok, a fiatal játékos nagy értéke klubunknak, akit több évig még szerződés köt a Lokihoz – mondta el lapunk érdeklődésére dr. Róka Géza, a cívisvárosi piros-fehérek cégvezetője.

– Jól érzem magam Debrecenben és azon vagyok, hogy minél többet fejlődjek itt – ezt már maga Varga Kevin mondta a Naplónak. – Különben is, még nagyon az elején tartok a karrieremnek, nem hinném, hogy ilyen híresztelésekkel kellene foglalkoznom, amiről egyébként én is csak az interneten olvastam – fogalmazott, hozzátéve, nem érez maga körül különösebb felhajtást, amióta az élvonalban futballozik. – Időnként keresnek egy-egy újságtól, vagy néhány szurkoló felismer olykor az utcán, de nem változott meg ettől különösebben az életem – jelentette ki a játékos, akinek vasárnap műtétet hajtottak végre a kezén, mert előző nap eltört a hüvelykujja az Újpest elleni mérkőzésen.

– Két csavarral rögzítették a csontot, most gipszben van, néhány nap múlva kapok rá egy speciális kötést és akkor csatlakozhatom a csapathoz. A Loki jövő héten esedékes következő bajnokiján tehát nem lesz akadálya a játékomnak, viszont az U21-es válogatott összetartásáról emiatt most lemaradtam. Sajnálom, hogy nem tudtam elutazni a nemzeti csapathoz, de bízom benne, hogy a jövőben is sikerül olyan teljesítményt nyújtanom, ami meghívót ér majd a szövetségi edzőnél. A lényeg tehát, hogy ezután is mindent megtegyek a DVSC sikeréért és akkor biztosan lesz még alkalmam bizonyítani piros-fehér-zöldben is – nyilatkozta Varga Kevin.

