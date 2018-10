NHL – Újonc edzővel készül címvédésre a Washington

A Capitals júniusban fennállása első Stanley Kupa-győzelmét ünnepelhette, s az orosz szupersztár, Alekszandr Ovecskin pályafutása legnagyobb sikerét érte el. A csapat magja egyben maradt, a Vegas Golden Knights elleni utolsó mérkőzésen játszók közül 18-an most is a keretben vannak. A sikerkovács Barry Trotz vezetőedző azonban a diadal után a New York Islanders ajánlatát fogadta el, így a Washington Todd Reirdennel, egy NHL-es szinten újonc edzővel vág neki az idénynek.

Keleten három klub, a főcsoport-finalista Tampa Bay Lightning, a korábban egymást követő két bajnokságban első Pittsburgh Penguins, valamint a nyári átigazolási szezon legértékesebb játékosát, John Tavarest szerződtető Toronto Maple Leafs számít még esélyesnek. A Tampa az elmúlt években mindig erős volt, de a nagydöntőben vagy közvetlenül előtte rendre elvérzett. Sikerült egyben tartani a csapat gerincét, a fiatalok pedig egyre érettebb hokit játszanak. A 2016-ban és 2017-ben Stanley Kupa-győztes Pittsburgh a Sidney Crosby, Jevgenyij Malkin, Phil Kessel, Kris Letang, Matt Murray ötösfogattal igyekszik visszahódítani az elsőséget. A Toronto – amely legutóbb 1967-ben volt bajnok (legrégebben a létező klubok közül) – Tavares leigazolásával egy vérbeli centert kaparintott meg, olyan típusú játékost, aki több mint egy évtizede nem erősítette a patinás gárda keretét. Védelemben azonban sebezhető az együttes, így nem kizárt, hogy amint közeleg az alapszakasz vége, a vezetőség lecsap majd egy, a playoffra esélytelen csapatban szereplő sztárhátvédre.

Nyugaton az előző idényben az újonc Vegas minden előzetes várakozást felrúgva bejutott a döntőbe, ilyen bravúrra elsőéves brigád előzőleg soha nem volt képes. Most viszont az egy, illetve két évvel ezelőtti finalista, a Nashville Predators és a San Jose Sharks, valamint a nyugati döntős Winnipeg Jets is szintet lépne. A San Jose védelme eddig sem volt gyenge, de Erik Karlsson révén még egy tophátvéd érkezett. A svéd sztár Ottawából jött. A sportág őshazájában, Kanadában bíznak benne, hogy a Toronto vagy a Winnipeg révbe ér, mert legutóbb 1993-ban, a Montreal Canadiens révén adott bajnokot az ország, míg az utolsó kanadai döntős 2011-ben volt, a Vancouver Canucks révén. Azóta csak egyesült államokbeli klubok vívták a Stanley Kupa döntőjét.

A 31 csapat az április 6-ig tartó alapszakaszban 82-82 meccset vív. Keleten és nyugaton a nyolc legjobb jut a közel két hónapig tartó rájátszásba. Három mérkőzést Európában rendeznek: most szombaton Göteborgban csap össze az Edmonton Oilers és a New Jersey Devils, míg november első két napján Helsinkiben találkozik a Florida Panthers és a Winnipeg. Az újév hagyományosan a nyitottpályás Winter Classickal indul: az Indiana állambeli South Bendben található Notre Dame Stadionban feszül egymásnak a Chicago Blackhawks és a Boston Bruins. Lesz még egy meccs szabad ég alatt: február 23-án Philadelphiában a helyi Flyers a Pittsburghöt fogadja. Az All Star gálának San Jose ad otthont január 26-án, a megszokottól eltérően nem vasárnap, hanem egy szombati napon.

Az elmúlt tíz kiírás bajnoka:

2009: Pittsburgh Penguins

2010: Chicago Blackhawks

2011: Boston Bruins

2012: Los Angeles Kings

2013: Chicago

2014: Los Angeles

2015: Chicago

2016: Pittsburgh

2017: Pittsburgh

2018: Washington Capitals

