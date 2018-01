NFL – Következnek a főcsoport-döntők

Az Amerikai Főcsoportban (AFC) a címvédő New England Patriots a Jacksonville Jaguars együttesét fogadja. A hét közben a bostoni szurkolóknak volt miért izgulniuk, ugyanis Tom Brady, a Patriots ötszörös bajnok irányítója kisebb kézsérülést szenvedett, ami miatt edzést is ki kellett hagynia. A találkozó esélyese ezzel együtt is a sorozatban hetedik AFC-döntőjére készülő New England, azonban a Jacksonville, amely 1999 után játszhat újra a Super Bowlba jutásért, az előző körben hatalmas meglepetésre, idegenben a Pittsburgh Steelerst búcsúztatta. A tengerentúli szakértők főként azért várják az összecsapást, mert a New England két Super Bowl-vereségét a New York Giantstől szenvedte el, amelynek az Tom Coughlin volt a vezetőedzője, aki most a Jacksonville-nál dolgozik sportigazgatóként. Sokak szerint ha valaki, ő tudja, mi lehet az ellenszer Brady ellen.

Az NFC-ben a Philadelphia Eagles és a Minnesota Vikings mérkőzésén két olyan csapat találkozik, amelynél alapvetően csereirányítók vezetik a támadókat, igaz, míg a Phildelphiában Nick Folesnak csak az alapszakasz végén kellett beszállnia, addig a túloldalon Case Keenum kiharcolta magának a kezdő pozíciót. Philadelphiában számos kutyamaszkot lehet majd látni, ugyanis a szurkolók több ezer darabot vásároltak ezekből az Atlanta Falcons legyőzését követően, mivel a szakértők – az első kiemelés ellenére – a kezdőirányító Carson Wentz sérülését követően esélytelennek (azaz underdognak) nevezték az Eagles csapatát.

A Minnesota történelmi tettet hajthat végre, ugyanis sikere esetén az első csapat lehet, amely otthon játszik a Super Bowlon.

Az 52. Super Bowlt február 4-én rendezik.

A program (magyar idő szerint)

Főcsoport-döntő:

AFC:

New England Patriots-Jacksonville Jaguars, vasárnap 21.05

NFC:

Philadelphia Eagles-Minnesota Vikings, hétfő 0.40

