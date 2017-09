NFL – Indul a szezon

A 17 héten keresztül zajló alapszakaszban a két főcsoportban szereplő 32 csapat mindegyike 16 mérkőzést játszik – egyszer mindenki szabadnapos -, majd az Amerikai Főcsoportból (AFC) és a Nemzeti Főcsoportból (NFC) is hat együttes jut a rájátszásba. Az idény csúcspontjaként február 4-én Minnesotában, a U.S. Bank Stadionban az 52. Super Bowlon csap össze egymással az AFC és az NFC legjobbja.

Az idei drafton is rengeteg tehetség csatlakozott a profi klubokhoz, s a szabadügynök piacon is volt néhány jelentősebb igazolás, az erőviszonyok azonban nem igazán változtak. Az AFC toronymagas favoritja a New England Patriots, amely történelmi, 25 pontos fordítást bemutatva hódította el legutóbb a klub ötödik Vince Lombardi-trófeáját az Atlanta Falcons ellenében. A bajnokcsapat tovább erősödött a holtszezonban, veterán irányítója, Tom Brady pedig 40 évesen is elnyűhetetlen. A bostoniak elsőszámú kihívója főcsoportján belül a Pittsburgh Steelers, amelynél a legnagyobb kérdés talán az, hogy mennyire bomlasztotta meg a csapategységet a sztárfutó, Le’Veon Bell önkényes sztrájkja. A klasszis a teljes edzőtáborozást kihagyta, mivel – amint annak többször hangot adott – hosszútávú szerződést szeretett volna kapni a klubtól.

A két nagy múltú együttes harcába az Oakland Raiders szólhat bele. A Fosztogatók már tavaly is kiválóan játszottak, de az alapszakasz végén megsérült az irányítójuk, Derek Carr, ez pedig az azonnali kiesésüket jelentette a rájátszásból.

Az NFC-ben már nem ennyire egyértelműek az erőviszonyok, de azért a Super Bowl-vesztes Atlanta Falcons kiemelkedik a mezőnyből. A Sólymokat az erősorrendben szorosan követi a Dallas Cowboys, a texasiak feladatát azonban több játékos eltiltása nehezíti, és csak reménykedhetnek abban, hogy az előző idényben a legtöbb futott yardot elérő Ezekiel Elliott hatmeccses büntetését enyhítik majd. Az NFC-ben már-már hagyományosan számolni kell a liga talán legjobb irányítója, Aaron Rodgers által vezetett Green Bay Packersszel, valamint az elmúlt tíz évben kétszer is, 2007-ben és 2011-ben bajnok New York Giantsszel, illetve a kiváló védelemmel és a “menekülő művész” Russell Wilsonnal felálló Seattle Seahawksszal.

Az első forduló nem lesz teljes, ugyanis a Miami Dolphins és a Tampa Bay Buccaneers összecsapását az Irma hurrikán miatt a 11. játéknapra halasztották.

