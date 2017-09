NFL – Idegenben javított a bajnok New England

New Orleans – A címvédő New England Patriots 36-20-ra nyert a New Orleans Saints otthonában az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) második fordulójának vasárnapi játéknapján.

A bostoniak így javítottak azt követően, hogy a múlt heti nyitányon otthon kikaptak. Ez volt az NFL történetének első olyan mérkőzése, amelyen mindkét csapat irányítója több mint 400 touchdown-passz adott már karrierje során, a hazaiaknál Drew Brees (466), a vendégeknél pedig Tom Brady (456) lépett pályára. Az ötszörös Super Bowl-győztes Brady már az első negyedben három touchdwon-passzt osztott ki, 17 éves NFL-pályafutása során erre először volt képes. A 40 éves klasszis végül 447 passzolt yarddal zárta az összecsapást. NFL, alapszakasz, 2. forduló: Baltimore Ravens-Cleveland Browns 24-10

Carolina Panthers-Buffalo Bills 9-3

Indianapolis Colts-Arizona Cardinals 13-16 – hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 16-37

Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles 27-20

New Orleans Saints-New England Patriots 20-36

Pittsburgh Steelers-Minnesota Vikings 26-9

Tampa Bay Buccaneers-Chicago Bears 29-7 később: Oakland Raiders-New York Jets 22.05

Los Angeles Chargers-Miami Dolphis 22.05

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers 22.25

Los Angeles Rams-Washington Redskins 22.25

Denver Broncos-Dallas Cowboys 22.25

Atlanta Falcons-Green Bay Packers 2.30 hétfőn játszák: New York Giants-Detroit Lions

csütörtökön játszották:

Cincinnati Bengals-Houston Texans 9-13