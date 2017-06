Szarvashibák, vad gondok

A vaddisznók a Kartács utcai portyáikon kutyákkal keveredtek konfliktusba, emberrel szerencsére nem – lőttek is ki közülük. Mivel a tölgyerdő bőséges táplálékkal látja el az állatokat, az ország más tájaihoz hasonlóan itt is túlszaporodtak. A nagyvadakkal gyarapodnak az utak mellett a vadveszélyre figyelmeztető táblák is, de ez leginkább csak arra jó, hogy a vadásztársaságok a kezüket mossák, ha baleset történik, „kérem, ott a tábla”, mi szóltunk. Ezzel együtt a biztosítók szövetsége szerint a vadak okozta balesetek száma is folyamatosan emelkedik. A tendencia és ezek következményei jól kirajzolódnak. Az ember magára mégsem foghat fegyvert, józan belátásunkra hagyatkozva kell(ene) hát a vadkérdést rendezni. Az azonban kevés, ha a vadállományt a meglévő területhez optimalizáljuk. Úrrá kellene lenni az emberi mohóságon, miszerint bármennyi területet elvehetünk a természettől, és azok következmények nélkül maradnak.

– Szabó Zsolt László –

Bár elhúzódott az engedélyezés, folytatódhat az állatok gyérítése a belterületen.

