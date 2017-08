Nem véletlenül nem neveztem meg a baj forrását, mert télvíz idején a gázszolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók is éppen annyira felháborodtak, mint a villanyvezetékek átépítése miatt a Rakovszky utcaiak. A gázfelülvizsgálók ott is mindig az életveszély elhárítására hivatkoztak – gondolom, joggal. S az érdekütközést valahol itt kell keresni. Ma már egyre jobban leszabályozzák az életünket, mindenre van ilyen-olyan paraméter, előírás. Aki nem tartja be, azt büntetik, így érthető, ha a szolgáltatók inkább „büntetnek”, mert a szabály az szabály vagy inkább a szabvány az szabvány. (Most tekintsünk el az E-on által megbízott kivitelező trehányságától, ami a lakók felháborodásának másik részét képezi.) Tetszik, nem tetszik, meg kell barátkoznunk ezzel az agyonszabályozott élettel, még ha szabadságunk végső morzsáinak elvesztéseként éljük is meg. Mert valószínűleg hanyatt-homlok rohantak volna kijavíttatni mindent az előírt paraméterekre abban a londoni toronyházban is, ahol nyolcvanan lelték halálukat a pokoli tűzben, amit a sok szabálytalanság idézett elő.

– Égerházi Péter –

Sokkoló a villanyvezetékcsere a Rakovszky Dániel utcán Debrecen - Lassan egy hónapja, hogy be kellett volna fejezni a korszerűsítést, ennek ellenére még bőven vannak teendők. Az E-on nagyszabású elektromos hálózat rekonstrukcióba kezdett a Rakovszky Dániel utcán július végén, ám azt még most sem fejezte be. A munkálatok magukba foglalják a Rakovszky,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA