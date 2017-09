Kígyót, békát egymásra

A triumvirátus együttállását erősítette a multinacionális láncok megjelenése, hiszen tudjuk, hogy a 15 forintos kifli maga a vicckategória, mégis megtehetik, hogy ennyiért adják, hiszen (több tízezer árucikk kelleti magát a polcaikon) amit veszítenek a réven, azt megnyerik a vámon.

Szóval a közös ellenségkép sokáig mindenkit önmérsékletre intett, amin azt kell érteni, hogy bár az aratás után mindenki mondta a magáét, odáig nem jutottak el, hogy földbe tiporják egymást. Most azonban azzal, hogy a gazdák „beszóltak” a molnároknak, meg a pékeknek (nem kevesebbet állítva, mint, hogy egyesek takarmánybúzából csinálnak adalékanyagokkal kenyeret), a termékpálya szereplői maguk borították fel az első dominót. Már csak az hiányzik, hogy a 40–50 forintos kifliár láttán amúgy is háborgó vásárló fejébe elültessék a kételyt: ennyi pénzért lehet, hogy nem is az, ami?!

– Petneházi Attila –

