Döntésre ítélve

A büntetés-végrehajtás általában is lepusztult infrastruktúráján a mostani rezsim börtönépítési programja hivatott változtatni, örvendetes, hogy miután Székely László ombudsman 2015-ös jelentése egészen lesújtó képet festett a tököli állapotokról, ma nem azon vitatkozunk, hogy épüljön-e új rabkórház, hanem az a kérdés, hogy hol.

Rabkórház létesítése nyilvánvaló biztonsági kockázat, kár arról bárkit győzködni, hogy nem az (Tökölön évi tízezer feletti az ambuláns és ezret meghaladó a fekvőbetegek száma). Ugyanakkor józan paraszti ésszel belátható, hogy ahol sok a rab, ott még több a fegyőr, s ha korszerű, szeparált intézmény épül erős szakmai stábbal, az valójában inkább javíthatná Berettyóújfalu közbiztonságát. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen állami beruházás szinte garantálná a Gróf Tisza István Kórház megmaradását, ami a 15 ezres város számára – a gyógyításra épülő beruházásokat is tekintve – önmagában megnyugtató tudatot jelenthet. Szó nincs arról, hogy gyerekgyilkosok ücsörögnének a civilek között laboreredményre várva vagy két rabló között kellene lábadozni, hiszen az ellátás térben is elkülönítve zajlana. S az is tény, hogy fogolyszökésről igen ritkán hallani. Berettyóújfalu felteheti magát a térképre – csak merjen átlépni az árnyékán.

– Ratalics László –

