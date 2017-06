A film pereg tovább

S, hogy a robbanás még rombolóbb legyen, kiderült, az élvonalba lépve egy teljesen új stábot kell toborozni. Hogy a filmiparban maradjunk, következett: Ugrás a sötétbe. Egy sikeredző helyére hasonlóan sikereset találni, ráadásul egy osztályt ugorva, na, ez a Lehetetlen küldetés, ahogy maga a megtalált, Horváth Ferenc fogalmazta meg. Ő amúgy is az egyedi véleményformálásról ismert, meg az elmaradhatatlan sáljáról, ami miatt sokan csak „A sálas”-nak hívják. Igen, ő az egyik legmegosztóbb személyiség a hazai edzők közül. Vannak, akik már most temetik az Újvárost miatta. Legfőbb érvük, hogy hét év alatt tucatnál is több kispadon ült már. Igaz, közben azért ezüstérmet szerzett az ETO-val és a Videotonnal is. Számomra viszont felejthetetlen az a beszélgetés, amit a sportújságírók kelet-magyarországi találkozóján folytattunk vele. Amikor elmondta kecskeméti sikerének a kulcsát is, hogy a skóciai Livingston FC-nél tanulta meg, mennyire fontos a pályán kívüli összetartás, amit a lila-fehéreknél is bevezetett. Újvároson ilyen közegbe kerül, most már: Mindent bele, fiúk!

– Égerházi Péter –

Az NB I-be feljutó Balmaz Kamilla Gyógyfürdő Horváth Ferencet nevezte ki vezetőedzőjének. Mint az a klub szerda délutáni sajtótájékoztatóján kiderült, a tréner kettő plusz egy évre szóló szerződést kötött.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA