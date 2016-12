Nézik, de nem látják: párafüggöny mögött bujkál Debrecen egyik legnagyobb nevezetessége

Egyik olvasónk arról számolt be, hogy a közelmúltban Budapestről érkezett ismerőseinek megmutatta Debrecen főbb nevezetességeit. A túra során a Piac utcán, az Aranybika előtt is megálltak, ahol a turistáknak feltűnt a nagy lefektetett üveglap. Vendéglátójuk kérdésükre elmondta, hogy az egykor a Piac utca egy részén húzódó, a sár ellen védő nagy fahíd néhány megtalált gerendája látható alatta.

Csakhogy a vendégek hiába tekintgettek lefelé, az üveglap olyan párás volt, hogy semmit nem lehetett látni ebből. (Saját tapasztalatunk, hogy ez a jelenség nem egyszer megtörtént már ott az utóbbi időben.)

Restaurálták az építményt

A polgármesteri hivatal kérdésükre azt közölte, hogy az úgynevezett „Nagyhíd” elemein megrendelésükre idén nyáron restaurátorok folytattak állagmegóvási munkát. Szétbontották, átvizsgálták, megtisztították, fertőtlenítették a faelemeket. Konzerválták, felületvédelemmel látták el a kovácsoltvas fémszögeket, majd a restaurálás után visszahelyezték az elemeket.

A páralecsapódás a bűnös

Azt is írták, hogy mivel a pallók ma már a földfelszín alatt vannak, a földpára megjelenése, illetve az esővíz beszivárgása minden gondosság ellenére óhatatlanul bekövetkezik.

E belső nedvesség kicsapódása jelenik meg hűvösebb időben a tárolót fedő üveglap belső felületén. A párásodás ellen több műszaki megoldást is alkalmaznak. A beszivárgott víz elvezetését szivattyús, a pára eltávolítását pedig szellőztető rendszer szolgálja. A korábbi években az eredetileg épült gravitációs szellőzés mellé fűtő és szellőztető ventilációs rendszer is került, amely javított a helyzeten, de csapadékos időjárás idején továbbra is megjelenhet a párakicsapódás – közölték.

Hozzátették: mivel a szellőztető rendszer a közelmúltban meghibásodott, megrendelték az elektromos berendezések felülvizsgálatát és javítását. Ezen felül a vízelvezető rendszert is fejlesztik, illetve a vízbeszivárgás kivédésére az üveglap vízzáró szigetelését kicserélik. Remélhetőleg év végéig megtörténik ez a javítás.

Ezen fejlesztések hatására várhatóan megszűnik a párakicsapódás és folyamatosan látható lesz a kiállított palló – ígérte a debreceni polgármesteri hivatal.

