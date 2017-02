Nézd együtt a Super Bowl-t a Gladiátorokkal!

Az Atlanta Falcons és a New England Patriots küzd meg egymással az LI Super Bowl-on, Houstonban. Országszerte, így Debrecenben is sok helyen meg lehet tekinteni a pikánsnak ígérkező rangadót, amelyen Tom Brady és Matt Ryan külön párharca is garantált izgalmakat tartogat.

A cívisvárosi Grand Casino külön programokkal készül. Amellett, hogy az érdeklődők óriáskivetítőn tekinthetik meg a Sólymok és a Patrióták párharcát, találkozhatnak és „bemelegíthetnek” a Gladiators amerikaifutball együttes játékosaival. Természetesen nem fizikailag. A szervezők tesztelik majd a tojásfoci szerelmeseinek tudását. A 22 órakor kezdődő programon lesz kvíz, de a nagy játékkedvvel rendelkezők az NFL hivatalos játékszoftverén, a Maddenen keresztül is összemérhetik erejüket. A két legjobb a döntőben is összecsap, amit a kaszinó 3 méteres kivetítőjén mindenki megtekinthet. Az este folyamán értékes nyeremények is gazdára találnak azok között, akik a program facebook eseményét is megosztják. Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz (személyi igazolvány, lakcímkártya) kötött és csak 18 éven felüliek engedélyezett.

A debreceni Amerikai Kuckó a Nagyerdei Víztoronnyal együttműködve idén is várja a sportág szerelmeseit egy egészestés programkavalkádra. Az ingyenes rendezvény 20 órakor kezdődik, ahol az érdekes előadások mellett 21 órától megismerkedhetnek a Gladiators ifjú titánjával, Fülep Csabával, aki elnyerte a 2016-os év legjobb U17-es amerikaifutballistájának járó elismerést. És, hogy ne kelljen várni a half-time showra és Lady Gaga koncertjére, az Ozone Mama lép majd fel a helyszínen 21.40-től, megalapozva ezzel az igazi meccshangulatot.

Az LI Super Bowl programkavalkádja a Grand Casinoban 22 órakor, míg a Nagyerdei Víztoronyban 20 órakor kezdődik. A New England Patriots-Atlanta Falcons összecsapás hétfő hajnalban 0.30-tól lesz.

Makranczi László

