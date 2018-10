Nevezés indul: ki lesz Az Év SzuperNagyija?

A legtöbben kellemes nosztalgiával gondolunk vissza azokra az időkre, hétvégékre vagy iskolai szün­időkre, amelyeket kiskorunktól kezdve a nagyszüleinkkel tölthettünk együtt. A szánkban érezzük a nagymamaféle baracklekvár ízét, az orrunkban a finom húsleves illatát, amit a vasárnapi ebédekre készített…

Fontos háttér

De milyen egy tipikus XXI. századi nagymama? Olyan, aki fejkendőben kalácsot süt az éhes lurkónak, aki századjára is meglöki a hintát az önfeledten nevető gyermek alatt, vagy aki online chatel az unokával, esetleg vadul videojátékozik vele? Bárhogy legyen is, egy biztos: a gyermek születésétől fogva különös kapocs az, ami közte és az unoka között kialakul. Az egyik bőrvédő krém gyártója most azt szeretné megmutatni, hogy számtalan nagyszerű nagymama könnyíti meg sokszor a háttérből a szülők életét azzal, hogy a szeretetével elhalmozza unokáját, és gondoskodik róla. A márka hivatalos közösségi oldalán az anyukák és apukák egy-egy rövid történet beküldésével nevezhetik 2018. szeptember 30-ig a nagymamákat Az Év SzuperNagyija címre.

Kedvenc családtag

A nagymamakor legnagyobb ajándéka – persze az unoka mellett – az a felfedezés, hogy minden ráér, minden megvár. Most a végtelenségig el tudnak gyönyörködni unokájuk mosolyában, s hatalmas pozitív hatással van – általában már inaktívvá vált – életükre az, hogy ismét van feladatuk. A Nagyi egy igazi kincs a családban, akinek egyetlen életcélja van: az unokákat boldoggá tenni – írja a harmonet.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA