Nevelés a fenntartható erőforrás-használatra?

Budapest - Az autó mára már annyira a mindennapjaink részévé vált, hogy gyakran nem is gondolunk bele, hogy általa milyen sokféle hatással vagyunk a környezetünkre és más emberekre akár még a világ túlsó felén is. Négy civil szervezet közös erőfeszítéseként készült el az az oktatási anyag, amely a visegrádi országok autógyártásán és autóhasználatán keresztül mutatja be ezeket a kapcsolatokat, pozitív és káros hatásokat.

A gazdasági jelentősége mellett azonban az autógyártásnak és autóhasználatnak számos egyéb pozitív és negatív hatása van, amelyek nem csak helyben, hanem globálisan is jelentkeznek. A visegrádi együttműködés célja ezen hatások feltérképezése és bemutatása egy oktatási anyagban, amely a 11-16 éves korosztály eléréséhez ad hasznos segítséget a tanároknak. A kidolgozott feladatok szerepjátékokkal, interaktív feladatokkal, videók és elektronikus anyagok mint például interaktív térkép felhasználásával teszik érdekessé és befogadhatóvá ezen ismereteket. A hagyományos oktatási kereteken túl egy, a témát feldolgozó szabadulós játék is színesebbé teszi a repertoárt, amelyet a tanárok egy műhelymunka keretein belül maguk is kipróbálhatnak. A projekten belül több országban műhelymunkára kerül sor. HBN VISSZA A KEZDŐOLDALRA