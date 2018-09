„Nettó hazugság!” – cáfolja Horváth Ferenc szavait a polgármester

A szakember amellett, hogy könnyes szemmel köszönte meg a szurkolók biztatását, azt is elmondta, úgy érzi, az új városvezetés elengedte a labdarúgás kezét, és emiatt nem látta biztosítottnak a jövőt, pedig hosszú távon is el tudta volna képzelni magát a hajdúsági város csapatánál.

Hegedűs Péter Balmazújváros augusztusban megválasztott polgármestere meglepetéssel értesült a nyilatkozatról, amelynek több pontját is valótlannak tartja.

Egyrészt, én sosem mondtam olyat, hogy nincs szükség a futballra, és meg akarom szüntetni. A Balmazújváros Sport Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság, amely annak idején azért jött létre, hogy a profi osztályban (NB I, NB II) szerepeltesse a labdarúgókat. Nekem lehetőségem sem lenne feloszlatni a klubot, mert egy ilyen kérdésben a város képviselő testülete dönt.”

– Nem akarom megszüntetni a futballt, ez egy nettó hazugság, olyan állítás, ami semmilyen szempontból nem állja meg a helyét. Én ilyen kijelentést még véletlenül sem tettem, sőt, miután a kft. fél éves jelentéséből megdöbbentő számok derültek ki, keressük a megoldási lehetőségeket arra, hogy a pénzügyileg leszanált klubot talpra állítsuk. Ezekről a pénteki testületi ülésen is beszámoltam.

Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta, megválasztása óta a kft. ügyvezető igazgatójával, Rácz Lászlóval nem találkozott, és valószínűleg már nem is fog, lévén időközben felmondott. A gazdasági társaság vezetői nem keresték vele a kapcsolatot, nem ismeri személyesen Rácz Lászlót, ahogy Horváth Ferenc urat és a menedzserét sem, bár lehet, hogy valamikor már találkoztak, de akkor nem ebben a nexusban.

– A nyilatkozatból értesültem, hogy csúsznak a fizetések a labdarúgóknál. A sport kft. önállóan gazdálkodik, annak ügyvezetője rendelkezik egy személyben a bankszámla fölött. Ő nem kért tőlünk engedélyt, hogy mikor hova és mit fizet. Mi utaljuk az önkormányzati támogatást, de a klub bevételeivel az ügyvezető gazdálkodik. Megválasztásom óta elkezdődtek az átvilágítások, a jövőben természetesen a sport kft. is terítékre került volna, de úgy gondoltuk, mivel elfogadott gazdasági terve van erre az évre a labdarúgóknak, ott gazdasági problémák nem lehetnek, főleg, hogy NB I-es évvel terveztek az idényre, de közben másodosztály lett belőle – fogalmazott a polgármester.

MSZ

