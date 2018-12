Netanjahu: Izrael fokozza erőfeszítéseit Irán ellen Szíriában

“Izrael ezentúl is nagyon erőteljesen fog fellépni Irán próbálkozásai ellen, hogy megerősödjön Szíriában” – hangsúlyozta a kormányfő, aki azt is bejelentette, hogy ezzel egy időben Izrael amerikai támogatással továbbra is szemben áll Libanonban a Hezbollah síita milíciáival is.

“Nem szándékozunk csökkenteni erőfeszítéseinket, sőt fokozzuk őket, és tudom, hogy ezt az Egyesült Államok teljes támogatásával végezzük” – mondta az izraeli miniszterelnök.

Netanjahu az amerikai döntésről szólva közölte, hogy Izrael meg fogja vizsgálni annak menetrendjét, mikéntjét és várható következményeit. “Mindenesetre biztosítani fogjuk, hogy fennmaradjon Izrael biztonsága és védelme a térségben” – mondta a kormányfő.

A ciprusi elnökkel és a görög miniszterelnökkel tartott találkozón Netanjahu kitért az északi, libanoni határon a Hezbollah támadó alagútjai ellen folytatott katonai műveletekre is, és hangsúlyozta, hogy különleges eszközökkel tovább folytatják az újabb alagutak feltárását.

Netanjahu szerda este elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök a hét elején már értesítette őt az amerikai erők Szíriából tervezett kivonásáról, amit azzal indokolt, hogy véget ért harcuk az Iszlám Állam ellen.

Trump döntése a Háárec című újság honlapja szerint aggodalmat keltett az Egyesült Államok védelmi minisztériuma és néhány nyugati ország tisztségviselői körében, mert attól tartanak, hogy az amerikai hadsereg kivonása Oroszországnak és Iránnak kedvez.

Többek között felmerült annak a lehetősége is, hogy Teherán képes lesz elérni egy, fegyvereit közvetlenül a libanoni Hezbollahhoz eljuttató utat Irakon és Szírián át.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA