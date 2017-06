Népszerű a papírmunka a hölgyek körében

A nők körében legnépszerűbb OKJ-s képzések Top10-es listája szerint továbbra is a pénzügyi-gazdasági területek vonzzák legjobban a hölgyeket, de a Perfekt adatai szerint egyre többen választják a sportedzői képzést is.

Változatlan élmezőny

A toplista élén évek óta stabilan tartja magát a társadalombiztosítási ügyintéző, és megtartotta pozícióját a bérügyintéző képzés is. A dobogó harmadik fokára a pénzügyi-számviteli ügyintéző került, megelőzve a vállalkozási mérlegképes könyvelőt. Egy helyet ugrott előre a sportedzői képzés is, amely 2015-ben került be a legnépszerűbb képzések közé, maga mögé utasítva az államháztartási mérlegképes könyvelő képzést. Továbbra is vonzó az adótanácsadó képzés, amely két hellyel került előrébb. Az adatok alapján a számviteli ügyintéző átadta helyét az állatgondozói képzésnek, amely csupán 2016-ban indult, de máris a legnépszerűbbek közé került. A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is a hölgyek jelentkeztek legnagyobb arányban a cég képzéseire, főként a 25-34 és a 35-44 éves korosztályból. A nők közül a legtöbben a pénzügyi-gazdasági OKJ-s képzéseket választották, a férfiak pedig továbbra is nagyobb arányban jelentkeztek ipari képzésekre.

Szülés után vissza

Magyarországon a nők foglalkoztatási aránya jelentősen elmarad a férfiakétól, és sok más tényező mellett az OKJ-s képzések is segítséget jelenthetnek abban, hogy szülés után a hölgyek minél hamarabb visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Tóth Réka, a Perfekt oktatási szakértője szerint az adatok azt mutatják, hogy egyre több nő használja ki a gyereknevelés éveit is szakmai fejlődésre, és az sem ritka, hogy új karriercélok reményében vágnak bele a tanulásba. A nem iskolarendszerű OKJ-s képzések segítségével magas presztízsű képzőhelyeken, rugalmas időbeosztásban lehet tanulni. További előnyük ezeknek a képzéseknek, hogy a szakmájukban aktív oktatók tartják a kurzusokat, így a gyakorlatorientált képzéseken olyan tudásra lehet szert tenni, amellyel könnyű az elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

HBN

