Népdalok és magyar nóták versenye Debrecenben

A Debreceni Nyugdíjas Klub együttműködésével hétfőn a Debreceni Művelődési Központ pódiumtermében mérettették meg magukat a dalolni vágyok. A résztvevők népdalokból és magyar nótákból szabadon választhattak. Egy három dalból álló dalcsokorral kellett meggyőzni a közönséget és a háromtagú zsűrit. Korhatár és díjazás nincs, a jól szereplők tovább jutnak az országos döntőbe.

Fotó: Molnár Péter

– Nagyon sokat fejlődött a rendezvény, hiszen a résztvevők olyan népdalokat is előadnak, amelyeket ritkán hallhatunk, vagy esetleg nem is ismerünk. Látni lehet a versenyzőkön az internet adta segítséget és a hozzáértő szakemberek munkáját. Már a legkisebb településen is énektanárok és pedagógusok segítik a munkájukat – mondta el a Napló érdeklődésére a helyszínen Molnár Ferencné, a Debreceni Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének Elnöke. Hangsúlyozta azt is, hogy a cél a hagyomány fenntartása és ápolása.

GYT

