Nemzetközi versenyen a fiatal kardiológusok

Athénban rendezik majd meg az első pacemaker versenyt, ahol három magyar fiatal kardiológus is képviseli hazánkat. Esetismertetéseiket tudományos előadás formájában ítéli majd meg a nemzetközi zsűri. A jelöltek kiválasztása a XXV. Ifjúsági Kardiológus Napokon történt, és mint prof. dr. Gellér László, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika osztályvezetője, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja mondja: olyan színvonalas beszámolókat hallottak, hogy a tervezett egy helyett három fiatalt is delegáltak az athéni megmérettetésre – hívja fel a figyelmet a társaság közleményébe

Itthon is van jövőjük

A szívritmuszavarok eszközös terápiája az utóbbi időben folyamatosan fejlődik, egyre több szívritmusszabályozó készüléket (pacemakert) ültetnek be szerte a világon és hazánkban is. A pacemaker-beültetést és -programozást így egyre több fiatal kardiológus végzi Magyarországon is. A Vitatron/Medtronic cég indította kezdeményezésben lehetőséget teremt a fiatal kollégák számára, hogy érdekes pacemakeres eseteiket nemzetközi szinten is bemutathassák, és az azok kapcsán felmerülő kérdéseket megvitathassák. „Magyarország a kardiológia minden területén, így az egymillió főre jutó pacemaker beültetések számában is Európa élvonalába került.

Az ilyen típusú beavatkozásokat végző intézményekben dolgozó fiatal kardiológusoknak, illetve kardiológus szakorvosjelölteknek lehetősége nyílik az operációkban történő segédkezés mellett olyan magas színvonalú tudományos munkában való részvételre is, ami által kellő motivációt, teret és szakmai kihívást kapnak ahhoz, hogy lássák, itthon is van jövőjük” – mondja dr. Szegedi Nándor, a Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának elnöke.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA