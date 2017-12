Nemzetközi turnékon a Kodály Filharmonikusok

Az együttes egyik része az év utolsó napjaiban (december 27-29.) a gyönyörű, belgiumi Gentben a Budapesti Operettszínházzal koprodukcióban játssza Lehár Víg özvegyét Somogyi-Tóth Dániel vezényletével, míg ezzel egy időben Kína ugyancsak a Kodály Filharmonikusoktól hangos. Hiszen december 18-án kezdődött, és egészen január 12-ig tart az a nagyszabású kínai turné, mely keretében 14 helyszínen, többek között Pekingben, Shanghai-ban, Wuhanban és Kunmingban lépnek fel.

A programot akár „szórakoztató európai kultúrmissziónak” is tekinthetjük, hiszen valamennyiünk kedvencei, Suppé Könnyűlovasság-nyitánya, Strauss Kék Duna keringője, Kodály Galántai táncok című műve szerepel a programban, nem feledkezve meg természetesen az Éljen a magyar című, gyújtó hatású Strauss-polkáról vagy Mendelssohn Nászindulójának Scherzójáról sem. A ráadásban a nálunk újév-tájt kihagyhatatlan Radetzky-indulónak tapsol a kínai közönség, de szerepel a műsoron egy kifejezetten a helybélieknek kedveskedő „Good news from Beijing” c. szerzemény is. A Kodály Filharmonikusok „kínai divízióját” Kovács László dirigálja.

