Nemzetközi tornán is győzött már

Matkó Réka a teniszpályák mellett nőtt fel, hiszen bátyja is a fehér sportot űzte. A kiváló felépítésű fiatal sportoló ötéves korában kezdett el rendszeresen ütögetni, eleinte heti két-három alkalommal, majd a 12 éves kort elérve már egy héten ötször is megfordult az edzéseken. A jobbkezes fiatal erőssége saját bevallása szerint a támadójáték és a tenyeres.

Különfoglalkozások

– Nem ragadok az alapvonalnál, hanem próbálok irányítani, és ha helyzet úgy kívánja, fellépek a hálóhoz – jellemzi a játékát Réka. – Tizenegy éves korom óta válogatott vagyok, a legtöbb hazai versenyen dobogón végeztem. Párosban eddig eredményesebb voltam, talán azért, mert számomra nagyobb biztonságot jelent, mint amikor egyéniben küzdök. Fontos, hogy jó legyen a párom: nem is a játéktudás számít igazán, hanem az, hogy mennyire vagyunk egy hullámhosszon. Erre nagyon jó példa az idei országos bajnokság, ahol Kőrösi Enikővel – aki csapattársam és jó barátnőm is egyben – annak ellenére, hogy nem mi voltunk az esélyesek, megnyertük a 16 éven aluli leányok csapatversenyét.

Kőrösi Enikő (balról) és Matkó Réka a kupákkal | Fotó: Molnár Péter

Az edzők azt mondták, ennél is több van bennem, de ahhoz, hogy kijöjjön belőlem, a fővárosban, illetve Fóton fogom folytatni a teniszt. Két éve nyaranta már Horváth Henrikhez is járok edzésre, aki ilyenkor külön foglalkozik velem. A költözés nagy változás lesz, mert egyedül leszek ott, de ha ez az ára annak, hogy tovább fejlődjek, akkor meg kell lépni. Hálával tartozom a DUSE edzőinek, Varga Ákosnak és Tóth Lajosnak, mert az eddigi eredmények az ő munkájuknak köszönhetőek, de most eljött az idő, hogy a karrierem érdekében váltsak.

Mindenki segít

Réka számára tehát ez a jövő, Fóton és a fővárosban fog edzeni, hogy kihozhassa magából, ami benne van. A család már a középiskolát is – Szent József Gimnázium – úgy választotta, hogy minél inkább segítsék a sportkarrierjét.

– Most kezdtem a sulit, egyéni tanrendem van, az osztályfőnököm és az osztálytársaim – akiknek a fele sportoló – is mondták, hogy nagyon szívesen segítenek, küldik majd a tananyagot. Napi négy óra edzésem lesz, plusz a konditerem, remélem, jövő ilyenkor valóban érzékelhető lesz majd a pozitív változás a mostani teljesítményemhez képest. A kedvenc teniszezőm Jelena Osztyapenko, aki abszolút domináns teniszt játszik, bármilyen napja van, nem esik kétségbe, hanem összeszorított foggal küzd, nekem szimpatikus ez a felfogás. Az ilyen gondolkodás visz előre a cél felé, hogy lépésről lépésre közelítsek a nagyobbakhoz. Az országos versenyeken le tudom mérni, hol tartok a korosztályos honfitársaimhoz képest, de járok külföldre is, olyankor pedig a nemzetközi mezőnyhöz tudom mérni magamat.

A hazai mezőnyben az élvonalba tartozom, de nemzetközi szinten bőven van hova fejlődnöm.”

Minél több versenyen

Rékának eddig négy nemzetközi párostorna-győzelme van, de egyéniben is eredményes, a nyáron Szkopjéban három meccset is megnyerve jutott be egy 18 éven aluliaknak szervezett ITF- – International Tennis Federation, magyarul Nemzetközi Teniszszövetség – versenyen a legjobb nyolc közé.

Matkó Réka játékának egyik erőssége a tenyeres ütés | Fotó: Molnár Péter

– Szeretnénk mostantól minél több junior ITF-tornára eljutni, a gimnázium elvégzése után pedig megpályázok egy amerikai egyetemi teniszösztöndíjat, mert a sport mellett fontos a tanulás és az idegen nyelv is. Később el tudnám képzelni magam profi játékosként, de attól a szinttől jelenleg még messze vagyok, viszont sok gyakorlással talán nem lesz elérhetetlen álom.

MSZ

