Nemzetközi tornákon a DVSC serdülői

A mérleg kiváló, hiszen két vereségtől és egy elmaradt mérkőzéstől eltekintve csak sikereket értek el sportolóink.

Salánki László edző számolt be a fiatalok sikereiről. Elmondta, hogy Balogh Laci ugyanazzal az ellenféllel nézett szembe a ringben, akivel az Olimpiai Reménységek Versenyén is. Akkor az utolsó menetben elvesztette a meccset, most azonban teljesen másképp alakultak az erőviszonyok, mégsem adták meg a bírók a debreceni sportolónak. Rézműves Norbiról azt gondolta a tréner, megilletődik majd a nemzetközi porondon, de nem így történt. Nagyon szépen bokszolt, mindkét nap TKO-s győzelmet aratva. Mint azt Salánki Lászlótól megtudtuk, Csete Bettina végül nem kapott ellenfelet.

A Szerbiában versenyző csapatból Bernáth Imre TKO-s sikert aratott, ugyanakkor Lakatos KEvin és Balogh Krisztián is győzött a maga meccsén, sajnálatos módon azonban Vogler Helen kikapott.

A szakember hozzátette, jó hétvégét zárták, és bizakodva indulhatnak neki a serdülő Európa-bajnokságnak. Hivatalos keret még nincs, de Salánki László már sejti, hogy kik kerülnek be.

A serdülő Eb Bulgáriában lesz, május 21. és 30. között.

– dvscboxing.hu –

