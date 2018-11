Nemzetközi szinten is kiválóan szerepelnek

Debrecenben rendezték meg a nemzetközi Csizmadia Kupát az utánpótlás korú gyorskorcsolyázók számára október végén. A Debreceni Jégvirág KSE 11 versenyzője állt rajthoz 3-3 távon, öten ráadásul először mérettették meg magukat. Végi Liána bronzérmet szerzett (Junior E 333 m), Nagy János kétszer állhatott fel a dobogó harmadik fokára (Junior E 333 m, 777 m) valamint összesítettben is harmadik lett. Kókai Balázs 777 méteren ezüstöt nyert, illetve egy bronzérmet is bezsebelt (Junior D 500 m), összesítettben pedig negyedikként zárt. Pontszerző, 5. helyen végzett Leiter Zora (Junior C korosztály), aki először állt rajthoz. Vizi Boldizsár ugyancsak 5. helyen zárt a Junior D korosztályban. A versenyzőket Lengyel Anikó készítette fel.

Szép eredmények

Múlt hétvégén a Danubia sorozat lengyelországi versenyén a debreceni klub két fiatalt indított: Kókai Balázst és Vizi Boldizsárt. Mindketten a Junior D korosztályt képviselték. A cívisvárosi gyorskoris srácok nagy csatákat vívtak cseh, bolgár, lengyel, ukrán, szlovák és más magyar egyesületek versenyzőivel. Egy középdöntőben és egy döntőben pedig egymás ellenfelei is voltak. Mindketten egyéni csúcsokat futottak, sőt korosztályos legjobb magyar eredményeket is elértek. A legeredményesebbek a 777 m-es távon voltak, melyen Kókai ezüst-, míg Vizi bronzérmet szerzett. Vizi 1000 m-en is „A” döntőbe került. Az összesített eredménylistán Kókai az 5., Vizi pedig a 6. pontszerző helyen végzett.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA