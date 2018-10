Nemzetközi összeállításban szerepelnek a Nyughatatlan zenekar dalai

A lemezen 15 dal hallható 10 előadótól, 5 különböző országból. Az osztrák válogatáslemez szeptember 27-én jelent meg a német Pullman City rockabillytalálkozón, ahol a debreceni gyökerekkel rendelkező csapat is fellépett.

Magyar megtiszteltetés

– Idén tavasszal jelent meg a negyedik lemezünk „Elszökött a nyár” címmel, erről az albumról egy angol nyelvű dal, a „Love is in the Air”, a 2014-es „Jaj” című lemezünkről pedig a „Menni Amerika” került fel erre a válogatáslemezre – tudatta a Naplóval Kovács Kornél, a zenekar frontembere.

– Szeptember 28-án léptünk fel a Passau mellett található rockabillytalálkozón. Erről a rendezvényről annyit kell tudni, hogy van egy westernpark, úgy hívják, hogy Pullman City, sok rendezvényük van. Voltunk már Harley-k vagy amerikai autók találkozóján is. Több színpadon párhuzamosan mennek a koncertek; mi most először kaptunk lehetőséget a Music Hallban, ez a legjobb koncerthelyszín a fesztiválon. Szenzációs volt a hangulat, rengeteg érdeklődő érkezett, és néhány magyar társaság is eljött bulizni. Az osztrák válogatáslemez a „The Best of Pullman City” nevet kapta. Külön megtiszteltetés, hogy a válogatáslemezen 13 angol nyelvű dal mellé egy német és egy magyar nyelvű került fel, s az utóbbi a miénk – sorolta a gitáros-énekes.

