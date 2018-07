Nemzetközi kerékpártúra a méhnyakrák ellen

Résztvevők a Ride for Women (R4W) elnevezésű nemzetközi kerékpártúrán Budapesten, Országos Onkológiai Intézetnél 2018. július 14-én. Az Európai Nőgyógyászati Onkológiai Társaság (European Society of Gynecological Oncology, ESGO), a Fiatal Nőgyógyászati Onkológusok Európai Hálózata (European Network of Young Gynae Oncologists, ENYGO) és a Mályvavirág Alapítvány akciója a méhnyakrák veszélyeire és megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

- © MTI Fotó: Koszticsák Szilárd