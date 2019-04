Nemzetközi és elismert lett az orvosszakmai program, amely Debrecenből indult útjára

A J Project koordináló csoportjának 2004–2015-ig a Debreceni Egyetem, 2016-tól a Semmelweis Egyetem Bőrklinikája ad otthont. A nagy sikerű, nemzetközileg is elismert orvosszakmai programhoz az elmúlt 15 év alatt minden kelet- és közép-európai ország, továbbá a közép-ázsiai országok, Irán, Törökország és Egyiptom is csatlakozott. Munkájuk eredményeképpen látványosan emelkedett a veleszületett immunhiány betegséggel diagnosztizált betegek száma, a 15 év előtti, 400-nál kevesebb beteg helyett most 17 ezernél több beteg szerepel a regiszterükben. A 29 tagország közül 21-ben megvalósult az immunglobulinpótló-kezelés, 18 országban az őssejt terápia és 13 országban a génszintű diagnosztika – közölte a program elindítója és vezetője dr. Maródi László egyetemi tanár.

2004–2015 között a Debreceni Egyetem Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékén több, mint 1200 genetikai vizsgálatot végeztek a tagországok kérései alapján. A laboratórium megszüntetését követően a programot Budapesten és New York-ban folytatják.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA