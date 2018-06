Nemzetközi elismerés a Debreceni Egyetem vegyészeinek

A Fernando Pulidori-díjat az „International Symposium on Metal Complexes” nemzetközi konferencia tudományos bizottsága minden évben egy olyan 30 év alatti kutatónak ítéli oda, aki kiemelkedő tudományos munkát végzett a koordinációs kémia területén, és első vagy levelező szerzője egy nemzetközi folyóiratban elfogadott közleménynek.

Az idei évben Lihi Norbert, a Debreceni Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tudományos segédmunkatársa kapta az elismerést a biológiai rendszerekben a fémionkötőhelyet modellező cisztein tartalmú peptidek átmenetifém komplexeinek vizsgálata terén végzett tevékenységért, valamint az „Unusual binding modes in the copper(II) and palladium(II) complexes of peptides containing both histidyl and cysteinyl residues” című szóló (első és levelező szerzős) publikációjáért.

A Fernando Pulidori-díjat a június 3-7. között Firenzében rendezett „International Symposium on Metal Complexes 2018” konferencián adták át, ahol az intézet másik munkatársának tudományos tevékenységét is elismerték.

Csire Gizella, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanársegédje „Competition of transition metal ions between the trihistidyl and N-terminal histamine binding sites in HAVAHHH-NH2 peptide” című poszterével elnyerte a legjobb poszterért járó három díj egyikét.

