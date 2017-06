Nemzetközi bűnszövetség tagjait ítélték több év börtönre Debrecenben

Országosan is jelentős intézményektől, többek között a Tiszántúli Református Egyházkerülettől (TRE), a miskolci kórháztól és a Nébih-től csaltak ki milliókat, de a Vértesi Erőművet és a Miskolci Városi Közlekedési Zrt.-t is megpróbálták 60, illetve 229 millióval lehúzni bűnözők 2014-ben. Az ügyben hárman álltak a Debreceni Törvényszék bírósága előtt, ám korántsem minden elkövető. A nemzetközi bűnszervezet vezetése továbbra is éli világát, a kedden elítélt harmadrendű vádlott volt a kapcsolattartó a „fejesekkel” – derült ki az ítélet indoklásából.

A három romániai állampolgárt különösen nagy kárt okozó, társtettesként elkövetett csalás, folytatólagosan elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt ítélték öt és fél, hat, illetve hét év börtönbüntetésre – közölte Tatár Tímea, a törvényszék szóvivője.

A vádlottak és bűntársaik több nagy projektben a kivitelező képviselőinek adták ki magukat, és azt mondták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk. Tucatnyi számlát hoztak létre hamis okmányokkal alapított cégek nevében, a pénzt pedig cseh és szlovák számlákra várták.

Hitelesnek vélték a számlát

A vádlottak a terhükre rótt bűncselekmények közül a legnagyobb kárt a debreceni központú református egyházkerületnek okozták. Itt jelentkezett 2014 februárjában a „Kovács Piroska” néven bemutatkozó bűntársuk. Elküldte a hitelesnek tűnő dokumentumokat, ennek alapján utalt át a TRE 515 millió forintos kintlévőséget. A kár részben megtérült, a cseh számlán ugyanis sikerült lefoglalni 118 millió forintot.

A miskolci kórház beszállítójától „Kovács Piroska” a Magyar Államkincstár nevében kért és kapott egy kintlévőségi listát, majd ennek segítségével 9 millió forintot fizettetett ki a kórházzal.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) csaknem 11 millió forintot csaltak ki.

Hajdúböszörményben egy önkormányzati beruházás kivitelezője nevében küldtek levelet, a pénzügyi munkatárs azonban telefonon hívta a valódi kivitelezőt, a csaknem 30 millió forintot az önkormányzat így nem utalta el.

Az ítélet indoklása során dr. Horváth Péter, a tanács elnöke kiemelte: a vádlottak egy összehangolt, precízen megtervezett, határokon átnyúló bűncselekménysorozat résztvevői voltak. A bírósági eljárás során tagadták, hogy csalást követtek volna el, de ellentmondásokba keveredtek. Számos tanúvallomás mellett többek között a bankok rendkívül jó minőségű kamerafelvételei is bizonyítékul szolgáltak.

Miután az érintettek három nap gondolkodási időt kértek, az ítélet nem jogerős. A bíróság az egyik vádlott esetében megszüntette, a másik két vádlott esetében azonban fenntartotta az előzetes letartóztatást.

