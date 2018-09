Nemzetközi break táncverseny Nyíradonyban

Szeptember 15-én, szombaton, a Harangi Imre Rendezvénycsarnok ad otthont a Cypher Townnak, amely jelenleg Magyarország legrangosabb 2vs2 break táncversenye. Az esemény a Nyíradonyi Extrém Sport és Ifjúsági Egyesület szervezésében valósul meg.

– A versenyre az idén Floridából, Londonból, Milánóból, Párizsból, Bécsből, Bariból, Lyonból és a szomszédos országokból is érkeznek táncosok. A táncversenyt megelőző napon, azaz szeptember 14-én, pénteken a három zsűritag, valamint egy Párizsból érkező profi táncos fog órát tartani az érdeklődőknek, amit egy pre-party követ a Relax Pubban. A fő eseményünket is egy partival folytatjuk, amit helyben, a sportcsarnokban fogunk megtartani. Fellépőink között tudhatjuk a Hősöket, Essemmet, Mikee Mykanicet, a streetROYAL-t és a Földalatti Mozgalmat is – tájékoztatott Rácz Tamás, a Nyíradonyi Extrém Sport és Ifjúsági Egyesület elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy egyesületük létrehozásának célja főként a műfaj további népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA