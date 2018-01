Nemzetek Kupája, két DVSC-s bokszolóval

Magyarországról 5 junior, 6 ifjúsági és 5 felnőtt öklöző lép a kötelek közé. A DVSC-ből Nagy Angéla (57 kg) és Nagy Tímea (81 kg) képviseli hazánkat a felnőttek között. Nagy Angéla elsőéves a “nagyoknál”, Nagy Tímea pedig az augusztusi szülése és az év végi 10. magyar bajnoki címe után húz ismét tétmeccsen kesztyűt. Emellett mindketten a közelgő, február eleji Bocskai-versenyre is készülnek, ahol tavaly Timi babavárása miatt nem bokszolhatott, míg Angi azért, mert végül nem engedték utolsó éves ifiként beszállni a “táncba”. Ám most mindkettejükért szoríthat sok-sok Hajdú-Bihar megyei bokszrajongó, akár a helyszínen is – február 7-10. között a 62. Bocskain.

Nagy Angéla | Fotó: dvscboxing.hu

Nagy Angéla a szerdán rajtoló Nemzetek Kupája kapcsán elmondta a dvscboxing.hu-nak, hogy amennyire tudott, felkészült az ünnepi szünetben. Hozzátette, nagyon várja a Bocskait is, hiszen egy éve már izgatott volt attól, hogy hazai közönség előtt ilyen nagy nemzetközi viadalon mutathatja meg magát, ám akkor rajta kívül álló okok miatt ez meghiúsult. Ám most bizonyítani akar, hogy érdemes érte is kimenni majd a debreceni Oláh Gábor utcai Rendezvénycsarnokba, s szurkolni a sikeréért.

Természetesen ugyanez vonatkozik Nagy Tímeára is, aki Hanna Olimpia mellett is gyötri magát rendszeresen, hogy mielőbb olyan legyen, mint szülés előtt – vagy még sokkal jobb.

A régiónkból Monostori Lídia (Dávid SC) is szerepel Szerbiában.

– Koppányi Szabolcs –

dvscboxing.hu

