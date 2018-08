Nemsokára kirepülhetnek a mentett gólyák

Májusban tojásként mentett, keltetőgépben keltetett, majd nevelt gólyafiókáink közül a hét legnagyobb már a röpdéből is kikerülhetett – olvasható a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány Facebook-oldalán. A madárpark hátsó, nyugalmasabb, karámmal ugyan körbekerített, de fentről nyitott területén engedték őket szabadon, hogy afrikai útjuk előtt a felfelé szálló meleg levegő által keltett termik használatát is kitapasztalják.

Fotó: Facebook / Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány

A posztból kiderül: a dolgozók azért még vigyáznak rájuk, inni kapnak, ha kérnek, valamint enni is adnak nekik. Ki és be is járhatnak, és ha úgy gondolják, el is hagyhatják a madárkórházat. A röpdében felállított villanyoszlop-installációkon még az elektromos áram kellemetlenségét is megtapasztalhatták.

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány

Műtét után már talpon a hortobágyi gólya Hortobágy - Szerencsétlen sérülést szenvedett, de már sokkal jobban van. Csüdtörés után műtötték meg ezt a fiatal gólyát a Hortobágyon - olvasható a Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány Facebook-posztjában. A bejegyzés szerint a műtét hosszú volt és komplikált, de megérte a fáradozást. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA