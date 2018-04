Nemsokára betonút vezet Bodaszőlőről a Rákóczi szőlőbe

A megadott határidőig 688 támogatási kérelem érkezett be, melyből végül 495 projektet fogadtak be és értékeltek a szakemberek. Köztük volt a hajdúböszörményi önkormányzat pályázata is, melynek eredményeként Bodaszőlő egy belterületi aszfalt útjától a Rákóczi szőlőbe vezető földutat aszfaltozzák majd le. A 10 millió forintos beruházás keretében közel két kilométeren az út stabilizálását 15 cm vastagságban törtkő és beton, valamint 10 cm vastagságban zúzottkő terítésével oldják majd meg. A munkálatok folyamán közvetlenül az út mellett csapadékvíz-elvezető árkot is létesítenek. A pályázat másik célja, hogy a város vezetése olyan zártkerti ingatlanok vásároljon meg, melyek már a korábbi években önkormányzati tulajdonba került telkek között, vagy közvetlenül azok mellett helyezkednek el. A tervek szerint az újonnan megszerzett földeken – a hagyományokat folytatva – szőlőt fognak termeszteni.

