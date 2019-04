Némi feszültség a távhő miatt

Felbontották az útburkolatot Debrecenben, az Arany János utcán, az Antall József utca és a Külsővásártér között a napokban. Az ott lakók közül ezután többen arra panaszkodtak, hogy mivel a kivitelezők nem építettek az 1 méter széles gödör fölött a kapubejárókhoz vezető kis hidakat, autóval nem tudtak házaikból kijönni, akik pedig kint voltak akkor, kint ragadtak. Azt is kifogásolták, hogy a munkáról nem kaptak előzetes értesítést szórólapon.

Távhővezetéket fektetnek

Csányi Jenő, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy az ő megbízásukra bontották fel az aszfaltot az Arany János utcában. Szigetelt acélcsövekből álló új távhővezetéket fektetnek le, mely az Antall József utca alatti távhővezetékről a postakerti intézményeknek a városi távhőhálózatba való bekapcsolását biztosítja. A vezetéképítés forgalmirend-változásokat okoz több utcában.

A szerződés alapján a beruházás ideje alatt a kivitelező köteles biztosítani minden ingatlan tulajdonosának az ingatlanára történő bejutást – hangsúlyozta a cégvezető. Miután a hőszolgáltatóhoz is érkeztek az Arany János utcai telkekre vezető pallók hiányával kapcsolatos panaszok, arra kérték a vállalkozót, gyorsan oldja meg ezt a problémát, mely azóta megtörtént.

Kommunikációs probléma

Arra a kérdésre, miért nem értesítették előre az érintett lakókat, Csányi Jenő azt válaszolta, egyebek mellett cégük internetes oldalán és a legnagyobb közösségi portálon is megjelent az erről szóló információ, valamint szórólapokon is történt tájékoztatás, ez azonban nem feltétlen a legjobb megoldás, ugyanis azokat sokan a reklámújságokkal együtt, elolvasás nélkül azonnal a szemetesbe dobják – osztotta meg tapasztalatait a vezérigazgató.

Második ütem is várható

Csányi Jenő azt is elmondta, a munkákkal április 30-án végeznek, akkortól helyreáll a korábbi forgalmi rend.

A 124 millió forintba kerülő beruházásnak azonban lesz második üteme is. Május 1-től a Postakert utcán, a Külső vásártér és a Postakert utca 9. szám közötti szakaszon fektetnek majd le új csöveket, előreláthatólag május 31-ig. A projekt részeként a Postakert utcai Győrffy István Kollégiumot, a Széchenyi utcai Hallássérültek intézményét, valamint a szomszédban található Mechwart András-szakgimnáziumot is rákötik a távhőhálózatra. Ezen felül a jövendő postakerti bölcsődéhez is kialakítanak egy csatlakozási pontot – tudtuk meg a hőszolgáltató vezérigazgatójától.

Kevesebb kéménnyel

Csányi Jenő arról is beszélt, hogy a légszennyezés jelentős része Debrecenben is a fűtésből származik. A város vezetősége ezért arra törekszik, hogy minél több épületet kapcsoljanak rá a környezetbarát távhőrendszerre. Ennek jegyében kerültek a nyugati kiskörút alá annak idején új távhővezetékek, melyekre több, mostanában épülő társasház is rácsatlakozik. Többek között az egyik ilyen az Arany János és a Széchenyi utca között készülő nagy lakóház lesz.

OCs

