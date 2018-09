Német pilóták is csatlakoznak a Ryanair-dolgozók pénteki részleges munkabeszüntetéséhez

Brüsszel – Német pilóták is csatlakoznak a Ryanair ír diszkont légitársaság dolgozóinak több országra is kiterjedő pénteki részleges munkabeszüntetéséhez, amely miatt 150 járatot töröltek Európa-szerte – jelentette be a Vereinigung Cockpit (VC) szakszervezet pénteken.

A társaság németországi pilótáinak érdekképviseleti szervezete 24 órás sztrájkot hirdetett péntek hajnali 3 órai kezdettel. “Nem érkezett kedvezőbb javaslat az utolsó iparági fellépés, 2018. szeptember 12. óta. Eddig nem született megállapodás a Ryanair és a VC között” – hangsúlyozták a közleményben. Ezzel párhuzamosan a cég mintegy ezer német légiutaskísérőjét képviselő Verdi szakszervezet is arról számolt be, hogy fontolgatják a csatlakozást az akcióhoz. Korábbi hírek szerint 150 pénteki járatát kényszerült törölni a Ryanair a belga, holland, német, olasz, portugál és spanyol légiutaskísérők sztrájkja miatt. A 24 órás munkabeszüntetést meghirdető szakszervezetek azt közölték, hogy havonta megismétlik az akciót, amíg nem teljesítik a követeléseiket. Marianne Thyssen, az Európai Bizottság foglalkoztatásért felelős tagja szerdán Michael O’Leary-vel, a Ryanair vezérigazgatójával egyeztetett Brüsszelben, akit az uniós szabályozás betartására szólított fel, valamint arra, hogy a cég azokban az országokban kössön munkavállalói szerződést az alkalmazottaival, ahol élnek. Jelenleg a légitársaság ugyanis dolgozóinak egy jelentős részét papíron Írországban foglalkoztatja, ami kedvezőtlen a számukra. “Az uniós jog tiszteletben tartása nem olyasmi, amiről a dolgozóknak tárgyalniuk kellene, és nem is olyasmi, ami országonként eltérhet. Nem vagyok a Ryanair vagy a fapados üzleti modell ellen, de a nagy sikerrel nagy felelősség is jár. A belső piac nem valamifajta dzsungel: világos szabályok vonatkoznak a munkaerő mobilitására, a dolgozók védelmére” – szögezte le Thyssen. O’Leary a találkozó után “irrelevánsnak” nevezte a bizottság követelését, mivel – mint közölte – már felajánlotta a szakszervezeteknek a szerződések ilyen irányú módosítását. A CNE belga szakszervezet ugyanakkor jelezte: ez valóban így történt, de a változtatás csak 2020 márciusától lépne életbe és csak a munkavállalók felét érintené. A személyzet a munkakörülményekre panaszkodik. Állításuk szerint az ivóvízért is fizetniük kell a fedélzeten, betegszabadságra pedig kizárólag akkor mehetnek, ha személyesen jelennek meg az orvosi igazolással. – MTI – VISSZA A KEZDŐOLDALRA