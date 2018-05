Német fiatalok győzedelmeskedtek a világ egyik legnagyobb robotprogramozási versenyén Debrecenben

Az izgalmas és látványos 3 napos esemény során a világ 41 országából 67 csapat – több területen, például robotprogramozásban, vagy robotdizájnban – mérte össze tudását. A 9 és 16 év közötti gyerekek közül az összesített versenyben a német tizenévesek vették át a május 19-i eredményhirdetésen az FLL világbajnoki trófeát.

Az FLL döntőre a világ 41 országából 67 csapat érkezett a debreceni Főnix Csarnokba. Több mint 700 résztvevő május 17-től kezdve, három napon át robotokat tervezett, majd programozó tudását a terepasztalokon összemérve különböző kihívásokat teljesített meghatározott időre a hidrodinamika témájában. A végig igazi fieszta hangulatban zajló programsorozat szombat késő délután zárult, ahol az összesített, ún. FLL Champion kategóriában harmadik a Koreai Köztársaság TEAM RED csapata lett, míg második helyen a brazil SESI Robotics School végzett. Az világbajnokság abszolút bajnoka pedig a Németországot képviselő Jawas csapat lett. Magyarország színeiben két fővárosi és egy szegedi csoport is bejutott a döntőbe, ahol az ún. Robot Design kategóriában a második legjobb eredményt érte el a budapesti ASAP csapata. Az újpesti Homoktövis HTRoboTeam csapat pedig robotprogramozásban az Egyesült Királyság és Japán után a harmadik lett. A versenyzők nagy kreativitásról és remek csapatmunkáról tettek tanúbizonyságot, amely eredményeként például a felesleges vízfogyasztás mindennapokban történő csökkentésére dolgoztak ki projektet, de a vizek tisztaságának megteremtésére is kitűnő ötletek születtek.

A debreceni verseny különlegességét mutatja, hogy soha ilyen magas szintű robotprogramozási világversenyt nem tartottak még Magyarországon. A rendezés jogát Debrecen annak a több éve tartó jó együttműködésnek köszönhetően nyerte el, amit a National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány a főszervezővel, a HANDS on TECHNOLOGY-val alakított ki. Így már 2016-ban megrendezték a cívisvárosban a nemzetközi robotika verseny közép-európai fordulóját és újdonságként a nagyközönségnek szóló tudományfesztivált. A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy ezt az újítást a német szervező is átvette. Debrecenben, május 18-19. között a 3. Science NO Fiction-t tartották meg a Kölcsey Központban. A robotprogramozási világversennyel párhuzamosan a természettudományok népszerűsítését célzó programsorozatra idén is sokan voltak kíváncsiak. Itt többek között előadást tartott Farkas Bertalan űrhajós, a gyerekek megcsodálhatták a Tesla önvezető autóját, a LEGO robotkutyát és kipróbálhatták az Agóra és a Logiscool interaktív játékait is.

