Német és spanyol bírók a Debreceni Törvényszéken

Dr. Christian Stubbe, Bernd Groschupp, Jan Paul Zimmermann Németországból, Antonio Jesús Rodriguez Castilla, Francisca Sabater és Daniel Ruiz Ballesteros Spanyolországból látogatott hazánkba – írja közleményében a Debreceni Törvényszék.

A három közigazgatási és három munkaügyi ügyszakos bíró a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökétől, dr. Figula Ildikótól részletes beszámolót kapott a bíróság szakmai munkájáról, ítélkezési gyakorlatáról, eredményeiről. Az elnök asszony kiemelte, büszke arra, hogy a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság több éve fogadhat külföldi delegációt az OBH kijelölése alapján az Európai Bíróképző Hálózat csereprogramjának keretében. A külföldi kollégák látogatást tettek a Debreceni Törvényszéken és a Debreceni Járásbíróságon, ahol az elnök és az elnök-helyettes fogadta őket.

A vendégek a Debreceni Ítélőtáblán megrendezett bíróságtörténeti konferencián is részt vettek, majd megtekintették a Debreceni Törvényszéken berendezett országos bíróságtörténeti vándorkiállítást, emellett bepillantást nyerhettek a Debreceni Egyetemen folyó jogászképzésbe.

A látogatás során két alkalommal kötetlen kerekasztal-beszélgetésen ismerhették meg egymás szakmai munkáját és osztották meg tapasztalataikat. A német és spanyol szakemberek véleménye abban megegyezett, hogy a magyar eljárás gyorsabb, mint náluk, valamint a bírók létszáma és a rájuk jutó ügyek aránya is kedvezőbb. A spanyol bírók kiemelték, hogy náluk a közigazgatási ügyek tárgyalása során a bírók passzívabbak, az ügyek is lassabban fejeződnek be, azonban törekednek a minőségre, hogy olyan döntés szülessen, amely minden szempontból igazságos és elfogadható.

A német bírók is kifejtették, hogy nagyon jó tapasztalatokat szereztek ez alatt a pár nap alatt. Meglepődtek azon, hogy milyen gyors a magyar közigazgatási bíráskodás, hiszen míg náluk hónapok telnek el döntés nélkül, addig Magyarországon 30 napos határidővel dolgoznak a kollégák. Kiemelték, mennyire fontos a XXI. század bírósága iránt támasztott követelmények figyelemmel kísérése, illetve az elektronikus eljárások terjedése.

A program kiváló alkalom volt arra, hogy három ország bírái egymás eljárásjogi rendszerébe bepillantást nyerjenek, és számba vegyék a jogrendszerek közötti hasonlóságokat, különbségeket.

