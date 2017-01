Nemcsak fát, de ha kell, még kályhát is visznek a nélkülöző embereknek

A szegénységben élőket több módon is segítik Hajdúszoboszlón, attól függően, hogy kinek milyen az anyagi helyzete. A részleteket Kunkliné Dede Erika, a hajdúszoboszlói önkormányzat szociális irodavezető-helyettese mondta el. – A rászorulók települési lakhatási támogatást kérhetnek, amiből a rezsit fizethetik, illetve fizetjük ki, mivel a pénzt szolgáltatóhoz utaljuk. De a jövedelem függvényében szilárd tüzelőt is biztosítunk. A szociális szakemberek kérvényezhetik, hogy egyes helyekre az önkormányzat által finanszírozott, úgynevezett krízisfát és kríziskályhát szállítsunk. Ennek lényege, hogy a rászorulóknak kályhát és öt mázsa fát viszünk két órán belül. Ezzel együtt megakadályozzuk a fatolvajlást is, hiszen a törvényes úton lényeges könnyebb beszerezni a tüzelőt. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ étkezést biztosít csökkentett áron, illetve ha szükséges, térítésmentesen. A tanárok kérésére ételt és „tisztasági csomagot” küldünk azoknak a családoknak, ahol a gyermekek éheznek, illetve higiéniai problémákkal küzdenek. Az idősek leginkább ismerősöktől kérnek segítséget a háztáji munkákhoz, az idegeneket szerencsére nem engedik be a házba – részletezte Kunkliné Dede Erika.

Ahová kérik és szükséges, három-öt mázsa fát kiszállít a mikepércsi önkormányzat a hideg téli időben. Ez segítséget jelenthet addig, amíg nem érkezik meg a szociális tűzifa.

Mikepércs is kap fát az országos tűzifaprogram keretében, a tüzelő várhatóan a jövő héten érkezik meg – tájékoztatta a Naplót Tímár Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy a településen is működik a házigondozó rendszer. Ennek keretében ebédet és gyógyszereket visznek ki a rászorulóknak.

Egymást segítik a lakosok

A megye legkisebb településén, Vekerden nincs klasszikusan vett mélyszegénység, hajléktalanok pedig egyáltalán nem élnek a településen. Juhász István polgármester elmondta, decemberben tűzifát osztottak, illetve házi segítségnyújtást biztosítanak az időseknek. – Két emberünk van, akik házhoz viszik a gyógyszereket, ők a ház körüli munkákba is besegítenek, ha kell. Szociális étkezést is biztosítunk, de bármilyen más problémával is bizalommal fordulhatnak hozzánk. Emellett nálunk mindenki ismer mindenkit, ha kell, akkor összefognak az emberek a nélkülözők megsegítésére.

Kis falu, nagy összefogás

A tiszagyulaházi önkormányzattól megtudtuk, a településen nem okoz problémát a téli időszak, hozzájuk nem érkezett eddig semmilyen segítségkérés. Mint megtudtuk, a településen élő emberek kölcsönösen segítik egymást.

Szociális segélyt és tűzifát osztanak ki azoknak az embereknek Nagykerekiben, akiknek másképp vacogniuk kellene a következő napokban.

– A községben szerencsére összefognak az emberek, még nem volt olyan probléma, amit közösen nem tudtunk volna megoldani. Segítséget nyújtunk a háztáji munkákban, a szociális gondozók ellátják a nyugdíjas embereket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden idősnek tudunk gondozót biztosítani, így nekik nem kell kimenni ebben a zord időben.

Ha valaki hozzánk fordul a hidegben, akkor készségesen segítünk neki, akár pénzzel, akár fával – tájékoztatott Zilai Károly polgármester.

Törvénnyel a hideg ellen

A hajléktalanok különösen nehéz helyzetben vannak a téli mínuszok alatt, így rájuk még inkább figyelni kell. Az általunk megkérdezett kisebb településeken nem él senki sem az utcán, így nem kell gondoskodniuk az ellátásukról. Ezzel szemben Hajdúszoboszlón összesen nyolc ember él fedél nélkül, róluk az önkormányzat gondoskodik. Kunkliné Dede Erika, a hajdúszoboszlói önkormányzat szociális irodavezető-helyettese arról tájékoztatott, hogy az önkormányzatokat a törvény kötelezi arra, hogy ellátást biztosítsanak a hajléktalanoknak. – Létrehoztunk egy krízisszállót, de az Arany Középút Egyesület épületében is meghúzhatják magukat. Itt tisztálkodhatnak és kimoshatják a ruháikat is, de a szociális étkeztetés keretében egy meleg ebédet is kapnak. A rendőrségnek, az egészségügyi dolgozóknak és hivatali munkatársaknak is kötelességük jelezni a hivatal felé, ha hajléktalant látnak. A jelzésre kimegyünk az érintetthez, és ha beleegyezik, elvisszük a krízisszállóra – ismertette az irodavezető-helyettes.

Hosszú évek óta nem volt ilyen hideg Hajdú-Biharban

Hajdú-Bihar – Szombaton és vasárnap reggel a megye hóval borított részein mínusz 20, máshol mínusz 15 fok várható, míg napközben mínusz 10 a legvalószínűbb – beszél a hétvége időjárásáról Pártai Lucia meteorológus, hozzátéve, hogy most körülbelül nyolc-tíz fokkal vagyunk a január eleji átlag alatt. Ám ez sem rendkívüli, utoljára 2012. február elején voltak ilyen hőmérsékletek Hajdú-Biharban. A folytatásban lassú enyhülésről tájékoztat a meteorológus. Csütörtök este akár már olvadhat is, pénteken és szombaton pedig egész nap két-három fok várható. Vasárnaptól ismét hidegebbre fordul az idő. Bár lesz hóesés, de nagy havazás kizárható.

