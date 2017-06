Nem várhatók nagy változások a DVSC keretében

Sokan hiányolják a Loki-szurkolók közül a gárda új igazolásairól szóló híreket, ugyanis jóformán eddig csak a távozók neveit ismerhettük meg az utóbbi hetekben.

A debreceni klubvezetéstől kapott információink szerint ellentétben az előző bajnoki idénnyel, idén nagyon fiatal csapattal vág neki a szezonnak a DVSC. A tervek szerint az idősebb gerinc mellett ebben a szezonban sok saját nevelésű játékos kap majd szerepet. A hajdúsági vezetők szerint egy harcos, alázatos Lokit láthatnak a nézők a pályán, amelynek nem lesznek kiesési gondjai, még ha nem is találhatók a keretben olyan nagy nevek, mint például a nyáron távozó dél-koreai Szuk Hjun-Dzsun.

A Nagyerdőn bíznak benne, hogy a kölcsönből visszatérő Kuti Krisztián, Varga Kevin, Kinyik Ákos, Sós Bence és Takács Tamás sokat tud majd segíteni az együttesnek, de nagyobb szerepet kapnak azok a fiatal labdarúgók, akik eddig is az első kerethez tartoztak.

A DVSC szeretne két magyar kapust igazolni, az egyik személyét még ezen a héten nyilvánosságra hozza a klub, míg a másik aláírására a jövő hét elején kerülhet sor. Ugyancsak tervben van egy befejező csatár megszerzése, valamint egy belső védőé is, ha Dusan Brkovics mégsem marad a gárdánál. A szerb hátvéd a múlt hét péntekre ígérte először a visszatérését, most pedig hétfőre várják a klubnál. Ha nem tér vissza, akkor elképzelhető változás a középső védő pozíciójában is.

Jelen állás szerint a jövő hét végére véglegesen kialakulhat a Loki kerete.

Bereczki Dániel a téli felkészülés során elszenvedett térdszalagszakadása után lábadozik, jelenleg erősítéseket végez, felépülése jól halad.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedden elkészítette az OTP Bank Liga 2017/2018-as szezonjának sorsolását.

A zuhanyhíradó hírei szerint a legutóbb a Szpariban játszó Tisza Tibor még a héten visszatérhet Debrecenbe.

