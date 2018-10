Nem vállalta volna, ha az anya belerokkan

Hétfőn mutatták be a Páholy Lakásszínházban az Egyasszony című monodrámát Tenki Réka főszereplésével. A debreceni származású színésznő az előadást követő beszélgetésen – melyet Végh Veronika, a Páholy háziasszonya vezetett – hangsúlyozta, szükség van olyan történetekre, melyek továbbviszik az embert, erőt adnak. Melyek azt üzenik, hogy minden helyzetből fel lehet állni. Úgy véli, sokak számára a darab megtekintése felér egy terápiával, hiszen felszínre kerülnek a mélyen elfojtott traumák, melyekről fontos beszélni – és pontosan ebben áll a szuggesztív előadás lényege. Csupán egy asszony történetét meséli el, ám hamar rájövünk, nem egyedi esetről szól.

Nehéz asszonysors

Nehéz témákat feszeget a Füge és az Orlai Produkció együttműködésében létrejött Egyasszony, amelynek alapját Péterfy-Novák Éva azonos című, igaz történetet elbeszélő regénye szolgáltatta: élet a szülési komplikációból adódóan – a szülészorvos egy teniszmeccsre sietett, így gyorsítót adott be – egy súlyos, gyógyíthatatlan gyermekkel, valamint egy bántalmazó férjjel. Rohamok, vizsgálatok, újraélesztések egy küzdelmes házasság árnyékában. Hogyan lehet együtt élni azzal a tudattal, hogy a várva várt gyermeket, Zsuzsikát, állandóan ápolni kell és meg fog halni? Talán az egyetlen megoldás, melyet az író és a színésznő is egyaránt követ, a távolságtartás.

A könyvből Tasnádi István írt színpadi változatot és Paczolay Béla rendezte. – Szörnyű próbafolyamat előzte meg az előadást, akkor fogtam fel, mit vállaltam. Az volt az egyik legnagyobb feladatom, hogy hátrébb tudjak lépni, ne érzékenyüljek el közben, küzdjem le a sírógörcseimet. Hiszen pontosan ez a lényeg, hogy minden tragédia ellenére egy erős, életigenlő asszonyról szól a darab. Akkor nem lenne értelme – és nem is vállaltam volna el –, ha a történet úgy ér véget, hogy Éva az alkoholba menekül, depressziós lesz, vagy esetleg öngyilkosságot kísérel meg – mondta Tenki Réka, hangsúlyozva: Péterfy-Novák Évának azóta két egészséges gyermeke született, és boldog házasságban él.

Felemelő példázat

A színésznő szerint sokat jelent az előadás szempontjából az is, hogy ő maga is édesanya, tudja, hogy milyen életet adni egy gyermeknek. Neki, szerencsére, csak jó tapasztalatai vannak az orvosokkal, ám a darab bemutatása óta számtalan szülés-történetet, emberi sorsot ismerhetett meg a közönség által. Szintén az előadás hitelességét erősíti, hogy Réka ellátogatott abba az egri gyermekotthonba, ahova annak idején Zsuzsika került. – Az ott dolgozók és a szülők mindenkinek példát mutatnak, képesek mindenen felülkerekedni. Ilyenkor érzi meg az ember, hogy mi a valódi probléma, de mégis mindenből van kiút – fogalmazott.

Elhangzott, a darabot már több mint száz alkalommal mutatták be más-más körülmények között, az iskolai ebédlőn át a pajtán keresztül a 250 fős csarnokig. A debreceni lakásszínház bensőséges közegében mintegy nyolcvan ember lehetett testközelből részese a szívbemarkoló történetnek. Természetesen az est végén lehetőség nyílt arra is, hogy a vendégek Tenki Rékával is szóba elegyedjenek.

