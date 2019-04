Nem unatkoznak a hajdúsok: sikert sikerre halmoz a táncegyüttes

A felnőtt tánckar március elején bejutott az Országos Felnőtt Néptáncantológiára az Operettszínházba is, ahová mindig az előző év legjobb együttesei és koreográfiái kapnak meghívást.

Az együttes gyermek táncosai is bebizonyították, hogy méltó utódai a felnőtteknek, melyet a most következő eredmények is fémjeleznek.

A Szederinda csoport meghívást kapott az Országos Gyermek Néptáncantológiára, melyet Székesfehérváron rendeztek meg március elején. A csoportvezetők, Ligetiné Csendom Erika és Lovas Bálint Öhön című koreográfiájával képviselték az együttest a legrangosabb szakmai válogatáson.

Fotó: Majnik Zsolt

Háromévente rendezik a művészeti iskolák Országos Tanulmányi Versenyét csoportos néptánc kategóriában, melynek egyik területi válogatóját az idén Hajdúnánáson rendezték meg. Az áprilisi döntőbe az együttes Galagonya és Szederinda csoportja is továbbjutott.

A Szederinda csoport bejutott a Tóth Ferenc Országos Gyermektánc Koreográfiai Verseny döntőjébe, amit a hétvégén rendeztek meg Százhalombattán. E rangos megmérettetésen is sikeresen szerepelt a csoport, arany minősítést érdemeltek ki.

Az együttes csoportjai továbbra sem unatkoznak, hiszen számos program vár még rájuk.

Április 17 –én a Kölcsey Központban tartják az immáron hagyományosnak tekinthető tavaszi gálaműsorukat, melyen az együttes összes csoportja megmutatkozik: az utánpótlás csoportok mellett a kezdő felnőtt csoportok és a felnőtt tánckar is.

A Hajdú műhelyében nagy erőkkel folyik a tehetséggondozás is. Négy korosztályban összesen 26 gyermekkel készülnek az április 28-án megrendezendő Országos Jászsági Szólótánc Versenyre.

