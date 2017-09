Püspökladányi LE–Nagyrabé Petőfi SK 1–0 (0–0)

150 néző Vezette: Dobi Zs.(Rezes M., Kovács A.)

Püspökladány: Mile B.(Szilágyi T.) – Ispán R.(Danka L.), Nádházi S., Szabó B., Fülöp A., Baranyai L., Karacs Z.(Sass F.), Nagy S., Ferenczi L., Varga L., Petrezselyem T. Edző: Fülöp András.

Nagyrabé: Bácsi Á. – Johan Gy., Vénig A., Parti P.(Czirják Cs.), Faragó L.(Szabó D.), Szabados M.(Ötvös S.), Szabó T.(Tóth P.), Mészáros I., Balogh M.(Mező A.), Kovács A.(Nagy Cs.), Kriston D. Edző: Tóth Péter.

Gól: Mile B. Jók: Szabó B., Nádházi S., Mile B., Baranyai L., illetve Faragó L., Bácsi Á., Vénig A, Kriston D. Ifi: 1–3.

Fülöp András: Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. A helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk, végre összeállt a védekezésünk, de a támadások befejezésén most is hadilábon álltunk.

Tóth Péter: Gyenge játék, megérdemelt hazai győzelem, sok rossz teljesítmény. Jövőhéten újult erővel próbálunk győzelmet szerezni. További sok sikert kívánok a Püspökladány csapatának!

Báránd KSE–Komádi SE 3–3 (3–2)

200 néző Vezette: László J.(Kriston T., Tulipán M.)

Báránd: Tóth S. – Török D., Csóka G., Karmazsin Z., Szabó L.(Török Zs.), Mester N., Schuller I., Molnár L., Mester L., Erstey Zs., Vígh N. Edző: Szabó János.

Komádi: Bokor Cs. – Kirimi P., Tóth L., Varga L., Kóti R., Balogh S.(Puskás Z.), Vass Á., Nagy I., Miczura Varga K.(Bujdosó D.), Nagy J., Buliska Gy. Edző: Szabó Sándor.

Gól: Mester L.(2), Schuller I., illetve Nagy J., Balogh S.(2) Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 3–2.

Szabó János: Egy harcos kellemetlen ellenféllel szemben egy ragyogó mérkőzést sikerült játszanunk. Jól szórakozhattak a nézők, hiszen egy fordulatokban gazdag összecsapást láthattak. Mindkét csapat a maga javára fordíthatta volna a találkozót, de összességében igazságos pontosztozkodás lett belőle.

Szabó Sándor: Igazából nem tudom eldönteni, hogy szereztünk egy pontot vagy elhullajtottunk kettőt, de úgy érzem, hogy az utóbbi közelebb áll az igazsághoz. Sajnálom, hogy 2–0-s vezetés után a kis hibák pontok vesztéséhez vezettek. Egyébként gratulálok a csapatnak a második félidő, illetve az első félidő elején nyújtott játékához. Bízom benne, hogy jövőhéten ki tudjuk a csorbát küszöbölni.

Debreceni Sport Club–Földes KSE 3–6 (1–3)

50 néző Vezette: Mészáros Cs.(Benedek Zs., Vilmány S.)

Debrecen: Nagy B. – Tóth Cs., Csurgó Á., Kocsis L., Fekete Cs.(Barabás Z.), Gorzsás I., Kiss R.(Szabó B.), Nagy N., Sándor R., Kovács K., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Földes: Horváth Zs.(Szabó Gy.) – Kiss Z., Mészáros T.(Karacs T.), Bakonyi J., Nagy S., Vincze A., Fegyverneki B., Faragó Gy.(Orsó A.), Dede I., Vincze N., Balogh R.(Papp B.) Edző: Bakonyi János.

Gól: Sándor R., Szabó B., Kovács K., illetve Mészáros T.(2), Vincze A.(2), Fegyverneki B.(2) Jók: Kovács L., Szabó B., illetve Mindenki Ifi: 2–1.

Nagy Róbert: Már lassan Pápua Új-Guineán járunk, nem nyaralni megyünk, hanem addig ássuk magunkat. Múlt héten azt mondtam egy kalap … amit csinálunk, akkor most azt mondom két kalap … További sok sikert kívánok a Földes csapatának!

Bakonyi János: Nagyon örülök, hogy megszereztük a bajnokságban az első győzelmünket, ez egy pozitívum, hogy teljes csapattal tudtunk felállni és nagyon várjuk a jövőheti Báránd elleni rangadót. Gratulálok mindenkinek és Hajrá Földes!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA