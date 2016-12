Nem történt meglepetés a Real Team Kupa második napján

Újabb csapatok estek át a tűzkeresztségen: a D, az E és az F csoportba sorolt együttesek vívták meg a maguk csatáit a debreceni Real Team Kupán a Hódos Imre Sportcsarnokban.

A „dések” között esélyeshez méltón a Mezei-Vill végzett az élen, és simán továbbjutott a középdöntőbe, ahol a DASE-Hl-Lab együttesével fog harcolni a legjobb kilenc közé jutásért. A négyes második helyén a BvB Cservy Sport TC gárdája végzett.

Az E jelű kvartettben a Labonczfa-Szántó csapata bizonyult a legjobbnak, a 30-i egyenes kieséses szakaszban az újfehértói KirályGolddal fog összecsapni. A Real Team Talents nevű formáció is továbbjutott, a középdöntő nyitómérkőzésén, pénteken 9 órától a Grand Casinoval találkozik.

Az El-Szállít Kft. együttese nyerte az F csoportot, és már az is kiderült, hogy pénteken a szolnoki PFF csapatával kell megmérkőznie. Biztosan ott lesz a legjobb 18 között a Hungarotarg is, melynek ahhoz, hogy sikerrel vegye a következő kört is, a Sunland Szoláriumot kell majd legyőznie.

Az utolsó helyek is elkelnek

Csütörtökön rendezik a csoportkör utolsó felvonását, újabb 12 egylet küzd majd a továbbjutó helyekért. A nap 10 órakor indul a Dream Team-St. Andrea Szőlőbirtok találkozójával. Mellettük az Aramis SE-Mad Dogs, a Két Bal, a Viktor Security, a Kohárik Kft., a Szuper Divatáruház, a Real Ta-Te FC, a Mates Team, a Nemzeti Tiszafüred, a Figyelő Security és a National Iron Team csatázik majd.

A Real Team Kupa menetrendje

A szerdai eredmények

„D” csoport

BvB Cservy Sport TC–Agroroll-Szertár Sportbolt 1-0

Mezei-Vill FC–Agroméra Zrt. 3-1

Mezei-Vill FC–Agroroll-Sz. S. 3-0

BvB Cservy Sport TC–Agroméra

3-1

Agroméra Zrt.–Agroroll-Szertár Sportbolt 2-3

Mezei-Vill FC–BvB Cservy Sport 1-1

„E” csoport

Real Team Talents–Chili Fitness 2-1

Labonczfa-Szántó–Cake Maker 2-1

Labonczfa-Szántó–Chili Fitness 5-1

Real Team Talents–Cake Maker 6-2

Cake Maker–Chili Fitness 2-5

Labonczfa-Szántó–Real T. T. 4-1

„F” csoport

Hotel Silver-Zebrák–El-Szállít 0-1

Hungarotarg–Debreceni Csibészek 7-2

Hungarotarg–El Szállít Kft. 1-2

Hotel Silver-Zebrák–Debreceni Csibészek 9-3

Debreceni Csibészek–El-Szállít 4-6

Hungarotarg–Hotel Silver-Zebrák 3-1

A csütörtöki program

„G” csoport

10 óra: Dream Team–St. Andrea Szőlőbirtok

10.30: Aramis SE-Mad Dogs–Két Bal

13 óra: Aramis SE- Mad Dogs–St. Andrea Szőlőbirtok

13.30: Dream Team–Két Bal

16 óra: Két Bal–St. Andrea Szőlőbirtok

16.30: Aramis SE- Mad Dogs–Dream T.

„H” csoport

11 óra: Kohárik Kft.–Szuper Divatáruház

11.30: Viktor Security–Real Ta-Te FC

14 óra: Viktor Security–Szuper Divatá.

14.30: Kohárik Kft.–Real Ta-Te FC

17 óra: Real Ta-Te FC–Szuper Divatá.

17.30: Viktor Security–Kohárik Kft.

„I” csoport

12 óra: Nemzeti Tiszafüred–Figyelő S.

12.30: Mates Team–National Iron Team

15 óra: Mates Team–Figyelő Security

15.30: Nemzeti Tiszafüred–National Iron Team

18 óra: National Iron Team–Figyelő S.

18.30: Mates Team–Nemzeti Tiszafüred

Debrecen – A Grand Casino esélyeshez méltóan nyitotta a csoportkört.

