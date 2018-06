Nem szúrós, hanem inkább selymes a kaktusz tövise

Gyönyörű kaktuszgyűjtemény található Körösszakálban, Pappné Sonka Katalin házának udvarán.

A ház gazdaasszonya virágok közt él. Kertjének minden zugában virágok találhatók. Az ő növényei azonban nem kora tavasztól késő őszig, hanem egész évben virágoznak.

Most a legszebb

Igaz, ilyenkor, májusban és júniusban a legszebb a kertje. Most több száz rózsa nyílik pompázó, különböző színekben, az illatuk pedig bódító. A leanderek száma is megközelíti a százat. Gazdájuk arra törekedett, hogy minél több színűt szerezzen be, s ültessen el kertjében. Mint lapunknak elmondta, utazásai során figyelemmel kíséri a virágoskerteket, s ha olyat lát, mely az övében nincs, igyekszik azt beszerezni.

Öntözni óvatosan kell

Az egynyári és az évelő virágok kora tavasztól a tél beálltáig virítanak a kertjében, mégis legjobban a kaktuszaira büszke. A töviseik nem zavarják, ő valóban igazolni tudja, hogy nem mindegyik kaktusz szúr. Sőt, nagy részüknek puha, selymes a tövise (és nem tüskéje!).

Fotó: Vmirjáncki József

– A kaktuszok ugyanolyan gondozást igényelnek, mint más virágok, talán még jobban oda kell figyelni fejlődésükre. Szeretik a sok fényt, jól bírják a szárazságot, de vigyázni kell az öntözésükre. Minden esetben a földjüket kell locsolni, mert a növényre kerülő sok víz könnyen penészedéshez vezet – árulta el Pappné Sonka Katalin.

Alkalmazkodók

Tapasztalatai szerint ezek a növények nagyon tudnak alkalmazkodni az időjárási körülmények változásához. A gondozást pedig nagyon meghálálják, mert virágzásuk csodálatos élményt nyújt a ház lakóinak, s mindazoknak, akik a gyűjteményt megnézik. Hihetetlen, hogy mennyi színpompával kápráztatják el a szemlélőket! Színüket lefesteni, megörökíteni szinte művészet…

A körösszakáli asszony örömmel mutatja meg gyűjteményét másoknak is. A településen már ismerik a hobbiját és nemcsak látogatják a kertet, hanem gyarapítják is a gyűjteményét. Katalin nem veszi azokat a növényeket, mely neki nincs meg, hanem a kaktuszt szaporítja és cseréli másokkal.

Amikor arról kérdezzük, tudja-e a kaktuszai számát, elmosolyodik, s úgy mondja: több mint ezer a darab!

– Vmirjáncki József –

