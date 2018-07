Nem született enyhébb ítélet a körúti halálos baleset ügyében

A törvényszék H.M.-t halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt marasztalta el, és jogerősen 4 év 4 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől, illetve kötelezte az eljárás 370 ezer forintos bűnügyi költségének megfizetésére is.

A Debreceni Járásbíróság 2017. októberében hirdette ki ítéletét, a vádlott azonban enyhítésért fellebbezett, ezért került másodfokra az ügy. A törvényszék azonban további enyhítésre nem látott lehetőséget.

A törvényszék által is elfogadott tényállás szerint H. M. 2017. január 11-én derült, napos időben, száraz úton, közepes forgalomban haladt Debrecenben, az Oláh Gábor utcán a Martinovics utca irányába. A Nagyerdei körút kereszteződéséhez érkezve azonban a STOP-táblánál nem állt meg, csak lassított. Amint haladt tovább egyenesen, nagy fokú figyelmetlensége miatt nem biztosított elsőbbséget a neki balról – a Baksay utca felől – érkező személygépkocsinak. A vádlott autójával nekiment a másik jármű bal hátsó részének, ami miatt a sofőr elvesztette uralmát autója fölött, átsodródott a másik sávba, ahol összeütközött egy szembejövő gépkocsival. A balesetben öten sérültek meg. A vétlen autó jobb hátsó ülésén utazó 69 éves férfi olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy két héttel később a Kenézy kórházban meghalt. Életét az idejekorán érkező orvosi segítség is csak meghosszabbíthatta, de nem menthette meg. A bíróság álláspontja szerint a vádlott különösen felelőtlenül járt el, az pedig, hogy már több szabályszegésen van túl, azt mutatja, hogy az elmúlt két évben nagy fokú közönyt tanúsított a közlekedési szabályrendszer iránt. H.M. ugyanis 2015 óta rendelkezik jogosítvánnyal és eljárás ugyan nem indult eddig ellene, kisebb közlekedési szabálysértések miatt már hat alkalommal kapott helyszíni bírságot. A vádlott bűnösségét egyébként a tanúvallomások mellett többek között egy kamerafelvétel is bizonyította.

Fotó: Matey István

A jogerős ítélet indoklásában a tanács elnöke kiemelte: egyértelmű, hogy a vádlott nem tartotta be a KRESZ szabályát, a halálos kimenetelű közlekedési szituáció az ő szándékos szabályszegése miatt alakult ki. Hozzátette: a STOP-táblánál kötelező megállni, lassítani nem elég. Ha a vádlott eleget tett volna megállási kötelezettségének, a baleset nem következett volna be. A tanács elnöke leszögezte azt is: a sértettnek nem volt ideje arra, hogy elhárítsa az ütközést, a baleset elkerülhetetlen volt.

A Debreceni Törvényszék szerint az első fokon eljáró bíróság az enyhítő és a súlyosító körülményeket is helyesen vette számba. Súlyosító körülményként értékelte a durva közlekedési szabályszegések elszaporodottságát, illetve azt, hogy a vádlottat két éven belül hatszor vonták felelősségre közlekedési kihágások miatt. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a vádlott fiatal felnőtt korát, beismerő vallomását, valamint azt, hogy a bíróság közlése szerint meg lehetett állapítani a markáns sértetti közrehatást is. Az orvosszakértő szerint ugyanis, ha a sértett biztonsági övvel be lett volna kötve, nagy valószínűséggel nem halt volna meg a karambolban.

Az előzetes mentesítésre a bűncselekmény súlya és a vádlott közlekedési előélete miatt a másodfok sem látott lehetőséget.

– Debreceni Törvényszék –

