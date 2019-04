Nem sokat vívódik, tudja mit akar

Nem akármilyen sikert ért el az Interfencing DSC vívója, Battai Sugár Katinka Bérczy Dorottyával, Nagy Valentinával és Pusztai Lizával együtt, ugyanis a női kardcsapat megnyerte a junior világbajnokságot április közepén. Vébén korábban még sohasem diadalmaskodott a magyar női válogatott. A debreceniek 16 éves vívója a két egyéni versenynap után a harmadikon felért a korosztályos vívás csúcsára.

Fotó: Matey István

Erre „lett kitalálva”

Sugár többször is szerepelt már kiváló eredményeivel lapunk hasábjain, a junior vb-cím kapcsán pedig a Napló meg is látogatta az egyik tréningen.

Fotó: Matey István

Amíg a vívó öltözött, edzőjének, Dávid Lászlónak kértük ki a véleményét versenyzőjéről. – Ahogyan minden elért eredménynek, ennek is nagyon örülünk – mondta a tréner. – A világbajnoki cím egy hosszú folyamat egyik állomása, reményeink szerint ez még nem a csúcs, hanem egy lépcsőfok. A kadet korosztályban született egyéni 5. helye is szép eredmény, amit ugyancsak a vébén ért el. A program annyira sűrű volt, hogy csak egy cél lebegett előttünk: a maximumot nyújtsuk mindenhol – fogalmazott Dávid László, aki szerint igen sokra viheti Sugár a jövőben.

Fotó: Matey István

– A klubnál az a cél, hogy a gyerekekből a legtöbbet hozzuk ki. Suginál már kiskorában látszott, hogy teljesen erre a sportágra „lett kitalálva”. A kezdetektől érti az akciókat, meg tudja csinálni a technikai feladatokat, s mindig törekszik rá, hogy ezt javítsa. Ha ez a mentalitása megmarad, csak tőle függ, mire viheti. Jelenleg a kadetmezőnyben ő a legjobb Magyarországon, megnyerte a világranglistát is. A juniorok között is stabil válogatott, s a felnőttek között a közvetlen élmezőny mögött benne van a keretben, azaz nagyjából a 7-8. helyen áll a női kardvívók sorában. Nekünk az a dolgunk, hogy a tudását fejlesszük, és magabiztosan válasszon a páston a lehetőségek közül. Jómagam a fokozatosság híve vagyok, nem kell meghódítania még a világot, bár ez most a vébén sikerült – nyilatkozta az edző, akinek a tanítványa is megérkezett közben, és mesélt nekünk a kezdetekről.

– Kilencévesen kezdtem vívni, a nagymamám invitálására – mondta a világbajnok. – Mivel balkezes vagyok, azt mondta, ez nekem való sport lehet. Előtte egy esztendeig úsztam, de azt unni kezdtem, ezért más műfaj után néztem. Amikor először lementem a vívóterembe, rögtön megfogott a jó hangulat. Majd megtetszett az edzéseken folyó munka, és a trénerek mentalitása hamar átragadt rám.

Hogy mi tetszik a vívásban? Minden asszó más akciókat hoz, és minden ellenfél teljesen máshogyan vív. Nagyon változatos sportág ez”

– jelentette ki a sportoló, aki a világbajnoki élményeiről is beszélt.

Fotó: Matey István

– Természetesen roppant boldog voltam, hogy megnyertük. Én a vébén három egymást követő napon vívtam, amikor a csapatversenyre került a sor, már nagyon fáradt voltam. A döntőben történtekre emiatt alig emlékszem – mosolyodott el Sugár, aki egyelőre még nem találta meg azt, hogy mivel szeretne később foglalkozni a civil életben, de a páston a legtöbbre akarja vinni. – A vívást élvezem nagyon, megy is, az a célom, hogy minél többet fejlődjek technikailag – tekintett kicsit a jövőbe a junior világbajnok, kadet Eb-győztes, Világkupa-nyertes Battai Sugár Katinka.

– Tamás Nándor –

