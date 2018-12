Nem olyan könnyű, mint hiszik

Vesztett meccs nélkül teljesítette az első 16 fordulót a megye I. 2018/19-es szezonjában a DVSC II. csapata. Fikker Ferenc tanítványai tizennégyszer győztesen hagyhatták el a pályát, míg kétszer ikszeltek. Negyvennégy ponttal vezetik a bajnokságot, a gólkülönbségük pedig egészen elképesztő: százhuszonhétszer vették be ellenfeleik kapuját, ellenben csak 17 gólt kaptak.

– Nehezen indult számunkra a szezon, rögtön az első találkozónkon csak ikszelni tudtunk Vámospércsen. Ez a kisebb pofon ugyanakkor előnyünkre vált, a fiúk rájöttek, nem olyan könnyű ez a bajnokság, ahogy gondolták, oda kell tenniük magukat, ha eredményesek akarnak lenni. Akadtak necces mérkőzéseink, főként az idegenbeliekkel gyűlt meg a bajunk a pályák rossz minősége miatt. A hazai, akadémián játszott meccseink javarészt rendben voltak. Tudatosan játszottunk, motiváltsági problémákról nem lehetett szó. Az ékeink kiválóan teljesítettek, Bárány Donát és Zsóri Dániel ontotta a gólokat, de mellettük a középpályánkat és a védelmünket is dicséret illeti – értékelt lapunknak Fikker Ferenc, a kis Loki vezetőedzője, aki úgy véli, edzettségben jobban állnak, mint a mezőny, viszont a fizikai erő terén kicsit le vannak maradva, ami a csapata fiatal átlagéletkorából adódik.

Taktikailag nehéz

Megtudtuk, a DVSC fiókcsapatának egyértelműen a bajnoki cím és a feljutás a célja. – Fontos, hogy jövőre az NB III-ban szerepelhessünk, mert az U19-es és az élvonalbeli bajnokság között az lenne a megfelelő szint a fiatalok fejlődése szempontjából. Már most is vannak olyan játékosaink, akik idővel beverekedhetik magukat a Loki NB I-es együttesébe, sőt, néhányan már edzőmeccseken, illetve a Magyar Kupában lehetőséghez is jutottak. Az akadémiai rendszer remekül ki van alakítva, a labdarúgók tudják, mi a következő lépés. Viszont felnőttként már más a helyzet, meg kell küzdeniük a helyükért. Muszáj hozzászokniuk, hogy önálló döntéseket hozzanak a pályán is. Ebből a szempontból a megye I. is hasznos, mert nem olyan egyszerű ez a bajnokság, mint azt sokan hiszik. Bár nincs olyan hatalmas iram, ritmus, ugyanakkor taktikai szempontból nehéz mit kezdeni az ellenfelekkel. Ráadásul van vagy öt gárda, például a Böszörmény, a Szoboszló, vagy a Nyíradony, melyek komolyan veszik a pontvadászatot, és meggyűlik az ember dolga velük – fogalmazott a fiatal szakember.

A DVSC II. kerete még mindig tréningezik, hiszen az NB I-es gárdának a programjához szokták igazítani a sajátjukat. Fikker Ferenc azt is megsúgta, lesznek változások a télen a keretükben.

SZADÓ

