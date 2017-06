Nem mindennapi aszfaltcsíkon köröz a száguldó cirkusz

Az Azerbajdzsán fővárosában rendezett tavalyi futam győztes trófeája Nico Rosberghez került. Fontos volt a német pilóta számára az akkori siker, hiszen jelentősen megnövelte előnyét az egyéni ponttáblán Lewis Hamiltonhoz képest, aki csak az ötödik helyre tudta célba kormányozni autóját. Rosbergnek nem kellett különösebb erőkifejtést végeznie az első helyért, ugyanis senkitől sem zavartatva rajt-cél győzelmet gyűjtött be.

A német mögött úgy tűnt, kettős Ferrari-dobogó alakul ki. Vettel kiegyensúlyozottan vezetett a második helyen, s őt csapattársa, Kimi Raikkönen követte a harmadikon. A finn a verseny nagy részében ebben a pozícióban hajtott, de aztán a megtáltosodott Sergio Perez beérte és kielőzte őt két körrel a verseny vége előtt.

A szappanopera folytatódik

Most már szinte biztos, hogy a McLaren a szezon végével szakít a Honda motorokkal. Ez nem is olyan meglepő, látva a csapat eredménytelenségét. A szebb napokat is megélt istálló jelenleg pont nélkül áll a konstruktőri ponttáblán. Három évvel a szakítást követően úgy hírlik, a Kanadai Nagydíjon a McLaren tárgyalásokat folytatott a Mercedes vezetőivel az újbóli motorszállítással kapcsolatban. Ez reális döntésnek tűnik, hiszen a Mercedes motorra váltás kisebb változást jelent, mint a Ferrari vagy a Renault motor használata, amelyek teljesen más belső kialakítással rendelkeznek. Eközben a Saubernek egyáltalán nincsenek fenntartásai a hondás motorszerződésével kapcsolatban. A privát csapat hosszútávú partneri kapcsolatát rúgja fel a Ferrarival a Honda-szerződés miatt annak ellenére, hogy a japán motorgyártó küszködik motorja megbízhatóságával és gyorsaságával.

Fernando Alonso egyébként az Azeri Nagydíj nagykövete is. – A Baku City Circuit a versenynaptár leg­gyorsabb utcai pályája, így a pilóták szemszögéből nézve nagyon izgalmas lesz versenyezni egy olyan gyors pályán, ahol az aszfalt két oldalán lévő falak nagyon közel vannak. Szokás szerint a rajt lesz a verseny egyik legkritikusabb pontja számunkra, így a megfelelő beállítás pénteki megtalálása a szombati időmérőre nagy fontossággal bír majd – szögezte le a McLaren pilótája.

Tavaly Rosberg

A Pirelli idén is a közepes, a lágy és a szuperlágy abroncsokat viszi el Bakuba. Az 51-körös Európa Nagydíj vasárnap, helyi idő szerint 17 órakor (nálunk 15 órakor) veszi kezdetét (élő M4 Sport). A pálya hossza 6,003 km, a körrekordot Nico Rosberg tartja 2016-ból 1:46.485-ös időeredménnyel.

