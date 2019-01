Nem mindenkinek hoz megnyugvást az ünnep

A szakemberek szerint a családtagok már nem figyelnek kellőképpen egymásra év közben, ez az oka annak, hogy gyakran vitába, sőt veszekedésbe torkollanak az ünnepi beszélgetések. Rénes Lászlót, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) alelnökét arról is megkérdeztük, mi lehet az oka annak, hogy egyre több család tölti külön az ünnepeket.

Egyedül, családban

Gyakori volt az év végén azoknak az idős nőknek a hívása is, akik családjuk nélkül töltötték el az ünnepeket. Mivel a nőknél az első szülés időpontja a harmincadik életévhez közelít, még az unokák lelkessége sem tudja összehozni a családtagokat – mondta a Naplónak Rénes László. A szakember szerint nőtt azoknak a száma is, akiknek a családja külföldön él, és az elmúlt évtizedektől eltérően a karácsony már nem bír olyan összetartó erővel, ami a hazautazáshoz és a családi ünnepléshez szükséges lenne. A középkorú segélykérők harmadik csoportját azok alkotják, akik megözvegyültek. – A szakmailag kiválóan felkészült ügyelőink ebben az esetben a boldog karácsonyt idéztetik fel a vigaszt remélő, elkeseredett segítségkérővel. Egy alkalommal az özvegy betelefonálónk a háborúban megélt karácsonyára emlékezett vissza szívesen – idézte fel Rénes László.

Néha elég egy hívás

A LESZ alelnöke lapunknak arról is beszélt, hogy a téli ünnepkör elteltével, januárban jelentkezik a legtöbb házaspár terápiára, viszont a beadott válási keresetek száma is országszerte magasabb ebben a hónapban. – Bár az öngyilkosságok száma mindig a tavasz beköszöntével a legmagasabb, a depresszióban szenvedő betegeket a szeretet ünnepének elteltével gyakran vezeti végzetes próbálkozásra az elkeseredettség. – Mint a szövetség nevében is olvasható, elsősegélyt nyújtunk. Alacsony küszöbű szolgáltatást végzünk, amely sok esetben szakemberek vagy nyugdíjasklub felé irányítja a segítségkérőt, így már egy beszélgetés is megnyugvást hozhat a betelefonálónak – hangsúlyozta a szakember.

SZD

Ingyenesen, névtelenül

A nemzetközi normák alapján működő lelkielsősegély-telefonszolgálatok célja az öngyilkosság-megelőzés, a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció, így alapvetően mentálhigiénés feladatokat látnak el, átvállalva sokszor az egészségügyi ellátás betegségmegelőző szerepét is. Arra törekednek, hogy a krízisben lévő, problémákkal küszködő emberek azonnal elérhessék vonalaikat. A szolgálatok hívása ingyenes, és a hívó anonim maradhat. A nap minden órájában országszerte hívható telefonszám: 116-123.

