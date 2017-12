Nem mindenki élvezi a tűzijátékot

Az állattartók legtöbbje igazi családtagként, társként tekint a háziállatára, a gazdik kutyákat 77, míg a macskákat 68 százalékban tekintik annak, így érthető, hogy mindent megtesznek azért, hogy könnyebben átvészeljék a szilveszter éjszakáját – derül ki egy bank által készült reprezentatív felmérésből, amelyben ezer főt kérdeztek meg. A gazdik 81 százaléka tudatosan készül a tűzijátékra, hiszen nem szeretnék, ha a kedvencük a zajok miatt megijedne és elszökne. A megkérdezett állattartók csaknem fele a lakásba is beengedi a kutyát, míg több mint egynegyede egyéb biztonságos helyre zárja az ebeket. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata szerint a tűzijáték következtében rengeteg kutya szökik el otthonról.

Az állatok könnyen megrémülnek az erős hang- és fényhatásoktól, ami miatt veszélyes és idegen környezetbe kerülnek, ezáltal megsérülhetnek vagy eltévedhetek. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy szilveszter előtt érdemes az állatok mikrocsipjét és az állattartó adatait ellenőriztetni az állatorvossal, hogy ha a háziállat elkóborol, könnyebben visszajuttathassák a gazdájához. Jó megoldás lehet még a nyakörvre illesztett biléta, amelyen rajta van a gazdi neve és telefonszáma is. A kutyák mellett a cicákra is oda kell figyelni, hiszen számukra is stresszes az ünnepi időszak.

HBN

